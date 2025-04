- Igrao sam prvo za reprezentaciju Jugoslavije. Kad je došlo do razlaza Srbije i Crne Gore, mene su Dejan Savićević predsednik Saveza i tadašnji selektor Zoran Filipović lično zvali. A, selekcija Crne Gore bila je jaka, tu su bili Mirko Vučinić, Simon Vukčević, Branko Bošković... I igrao sam. Međutim, desi se promena trenera u Majncu i mene sklone. Za selektora Crne Gore dođe Branko Brnović, kako da me zove, jer ne igram. Zanimljivo, dođem u Majnc iz Paderborna, a iz kluba ode Jirgen Klop. (smeh) U Paderbornu sam mnom igraju Nebojša Krupniković i Jovan Damjanović, a trener je bio Holger Fah. Kod njega sam igrao 90 minuta svaku utakmicu. Voleo me je, baš. U Majnc me dovede Jan Andersen koji je bio trener Ofenbaha. Ali, kad izgubiš mesto u ekipi, onda te niko ne zove - govori Dragan Bogavac iskreno i nastavlja: