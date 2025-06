- Voleo bih da ostanem u Partizanu i nakon svoje karijere, zato sam pristao i na smanjenje plate za novi ugovor. Razmišljam o svojoj budućosti, verujem da mogu da pomognem klubu, a osećm da isto tako klub vidi mene. Pokazali su mi poverenje i poštovanje, ne gledaju me samo kao fudbalera, to mi je izuzetno važo. Neć igrati do 45. godine.

- Na ličnom planu bila je najbolja sezona za mene, srećan sam zbog toga iako broj mojih godina ne mogu da promenim. Najvažnije je ono što igrač daje na terenu, sada smo na novom početku i sve brojke kreću od nule. Najvažnije u svakom poslu je da osecaš strast i glad, to je posebno izraženo u fudbalu. Pokušavam da prenesem to na "decu" u Partizanu. Moraju da nauče da je svaki dan važan, neće moći da ga vrate. Svakog minuta treba da rade na sebi. Nauka je napredovala, a samim tim i igračka karijera može da traje duže. To što Ronaldo igra u vrhunskoj formi u poznim igračkim godinama nije normalno. Verujem da to ima veze sa životnim navikama, odnosom prema zdravlju tokom čitave karijere, na to sam uvek obraćao pažnju. Šta jedem, kada spavam, treninzi... Sve se to vraća i zbog toga mogu još uvek da igram - istakao je on.