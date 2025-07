-Iza nas je burna i naporna sezona, sezona koja se izdvaja od svih prethodnih, usuđujem se reći u nekim segmentima istorijska! U svim ligama koje su u nadležnosti FSRZS gledali smo utakmice u ambijentu koji sve nas na regionu, a verujem i čelne ljude FSS, čine ponosnim. Od osnivanja saveza nismo imali interesantnija, zanimljivija takmičenja. Gotovo u svim ligama je bilo neizvesnosti do poslednjeg kola. Samo u Srpskoj ligi „Zapad“ klubovi od 5. do poslednjeg 16. mesta borili su se za opstanak do poslednjeg sudijskog zvižduka! Baraž mečevi za Zonske lige doneli su pune tribine u Čačku, Ubu, Valjevu... više navijača nego što ih je bilo na mnogim utakmicama Super lige. Mnogo neizvesnosti je bilo i u Prvoj omladinskoj, odnosno kadetskoj ligi. I to je fudbal koji želimo, fudbal koji vraća publiku na stadione, jer narod voli fudbal, ali onaj u koji ne želi da sumnja – ne ostavlja dilemu predsednik FSRZS i član IO FSS Nebojša Živanović.