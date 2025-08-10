Slušaj vest

Napadač Vojvodine Aleksa Vukanović ponovo je bio heroj svoje "stare dame".

Nakon što je u prvom kolu srušio Radnik i zaradio crveni karton, posle "hlađenja" je dao evrogol za pobedu nad OFK Beogradom.

On je za sajt kluba govorio posle treće uzastopne pobede u novoj sezoni.

"Na dobrom smo putu! Najbitnije je da imamo tri pobede, a na nama je da još radimo i smanjimo oscilacije u igre koje imamo. Sve ide u pravom smeru, baš onako kako smo i zacrtali", istakao je Vukanović.

Skromno je prokomentarisao i evrogol koji je doneo Voši nova tri boda.

"Nije bitno kakav je gol i ko je dao gol. Bitno je samo jedno – da Vojvodina pobedi i da budemo na pravom putu i mestu koje Vojvodina zaslužuje na tabeli", rekao je Vukanović.

On je za kraj pozvao navijače da podrže ekipu u što većem broju u naredna dva meča na "Karađorđu", najpre u subotu protiv Javora, a potom i 23. avgusta kada u goste dolazi TSC.

"Veliki klub, imamo podršku gde god igramo! Jedva čekam naredni meč, uveren sam da će tribine biti sjajno popunjene. Kad su naši navijači tu, nemamo problema. Svi na „Karađorđe“", poručio je Vukanović.

Voša dočekuje Javor u subotu od 20.00.

