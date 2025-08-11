Slušaj vest

Čukarički je u Surdulici doživeo prvi poraz u sezoni, Radnik je slavio protiv beogradskog tima prilično ubedljivo – 3:1. Mnogo toga nije funkcionisalo u igri belo-crnih, koji su i pored toga imali šanse u prvom poluvremenu pri rezultatu 0:0, ali ih nisu iskoristili.

„Iskreno, naš pristup od prvog minuta nije bio na potrebnom nivou. Nismo dobro ušli u utakmicu, nismo uspeli da se vratimo ni posle nekoliko propuštenih prilika rivala, pa i njihovog poništenog gola. Jednostavno, Radnik nas je nadigrao i apsolutno zasluženo je ostvario pobedu“, sportski je na startu razgovora čestitao rivalu trijumf Slobodan Tedić.

Da li su vas Surduličani nečim iznenadili?

„Ne. Znali smo njihove kvalitete, uostalom odlično su odigrali i u prva tri kola i samo sticajem okolnosti nisu imali niti jednu pobedu. Na žalost, protiv nas su pogađali, i ponavljam ostaje nam samo da im čestitamo. I naravno, da izvučemo pouke iz ovog poraza. Pristup mora da bude mnogo bolji, kao u prva tri meča u sezoni, sa takvom odnosom ne bi trebalo da imamo problema. Kad god ne bude tako, neće nam biti lako“.

Na kraju, Tedić je postigao pogodak, ispostavilo se utešni. Bio je to njegov treći gol u prva četiri susreta Super lige Srbije, pa je na čelu liste strelaca domaćeg takmičenja, zajedno sa Ivanićem, Kataijem, Andrejom Kostićem i Tomovićem.

„Znači mi gol, kao i svakom napadaču, ali je na kraju to slaba uteha. Drago mi je da sam uhvatio kontinuitet, bilo mi je potrebno da igram i da dajem golove posle svega što se dešavalo u prethodnom periodu i pehova koje sam imao. Ali, nadam se da će naredni put pogodak doći u nekom drugom trenutku utakmice i da će biti za našu pobedu“, istakao je Tedić.

Foto: Fk Čukarički

Naredni rival je subotički Spartak, kojeg sa klupe predvodi bivši šef struke Čukaričkog Dušan Đorđević.

„Nema lakih rivala u našoj ligi, a posebno to ne može da važi za ekipu Spartaka. I oni su dobro ušli u sezonu, čvrst su tim, sa veoma dobrim pojedincima. Predvodi ih bivši igrač Čukaričkog Stefan Tomović, koji je u sjajnoj formi, ali on je samo jedan od igrača na koje treba da obratimo pažnju u protivničkoj ekipi. Opet, ako izvučemo pouke posle poraza u Surdulici i ako ponovo budemo imali pristup kao na primer u duelu protiv niškog Radničkog, verujem da ćemo stići do pobede koja bi nam mnogo značila i koja bi nas ponovo odvela u sam vrh tabele“, zaključio je Slobodan Tedić.

