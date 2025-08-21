Slušaj vest

Portparol Pafosa Hristoforos Mateu pričao je za kiparske medije uoči revanša protiv Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona.

Pafos je šokirao crveno-bele na "Marakani" pobedivši 1:2. Igrali su brzo, direktno i nesnađena i ispodprosečna Crvena zvezda nije mogla da im parira. To ne znači da neće moći da pruže bolju partiju u revanšu kada se vrate Rodrigao, Rade Krunić, Marko Arnautović...

"Uzbuđeni smo i srećni posle velike pobede, ali moramo da ostanemo fokusirani jer će utakmica u utorak biti još teža. Crvena zvezda je unapred pobedila za sve, a mi ćemo kod kuće pokušati da napravimo korak ka snu", počeo je Hristoforos.

Upitan je o smelim izjavama Zvezdana Terzića da veruje u prolaz Crvene zvezde.

"To mi je u redu. Oni veruju u svoj tim i to je logično. Neki važni igrači im se vraćaju. Video sam njihove izjave, lepo su govorili o nama. Njihove izjave su logične, veruju u sebe, a prema nama su pokazali poštovanje".

1/54 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Meč se igra na stadionu "Alfamega" koji prima nešto ispod 10.000 navijača. U Pafosu očekuju da će biti barem 8000 ljudi.

"Na 3000 smo u pretprodaji. Nadamo se da će ovaj pokret nastaviti. Ulaznice moraju biti rasprodate, a da bi se 'Alfamega' rasprodala potrebno nam je 8000 karata samo za Pafos. Protiv Dinama smo imali oko 7200 i možemo to premašiti. Takođe, dobili smo mnogo poruka od navijača drugih timova i oni su dobrodošli da dođu na stadion i podrže tim. Što se Zvezde tiče, oni će imati pet odsto kapaciteta na raspolaganju što je oko 500 navijača", istakao je Hristoforos.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: