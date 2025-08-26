O NJEGOVOJ IZJAVI BRUJI CELO OSTRVO! Trener Liverpula zagrmeo, tvrdi da uopšte nije ni gledao fudbalsku utakmicu: "Bilo je prekida, dugih izležavanja..."
Liverpul je do pobede stigao golom 16-godišnjeg napadača Rija Ngumoa u 100. minutu, dok je Njukasl uspeo da se vrati u meč i izjednači na 2:2 sa desetoricom igrača.
Prema statistici Opta, lopta je bila u igri samo 40,8 odsto vremena, što je najmanji procenat u Premijer ligi od februara 2010. godine.
"Bilo je uglavnom prekida, dugih izležavanja, malo taktike. Ali mi se dopalo kako smo stajali čvrsto", rekao je Slot za Skaj Sport.
Atmosferu na utakmici dodatno je začinio slučaj Aleksandera Isaka, koji želi da napusti Njukasl i pređe u Liverpul, dok je Entoni Gordon dobio crveni karton zbog grubog starta nad kapitenom Liverpula Virgilom van Dajkom.
Na utakmici je viđeno ukupno 32 prekršaja, najviše u Premijer ligi ove sezone.
"Prvih 30–45 minuta bilo je veoma teško, ali nismo poklekli i poveli smo 1:0. Kada Njukasl ostane sa 10 igrača, očekuje se prednost, ali kada golman izvodi svaki slobodan udarac, nije lako iskoristiti to. Zato je bilo teško zadržati vođstvo od 2:0", dodao je Slot.