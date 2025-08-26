MILOJEVIĆ ZAGRMEO SA KIPRA: Ovo je na nivou seoske lige, imamo dva prebijena igrača...
Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u plej ofu Lige šampiona.
Zvezda je u revanš meču protiv Pafosa na Kipru odigrala nerešeno 1:1 nakon dramatične završnice.
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izneo je svoje prve impresije posle meča.
"Šokantno, moramo da se osvrnemo na obe utakmice. Kad primite gol na početku prve utakmice, pa na kraju utakmice gol... Pričali smo individualno, kolektivno... Iz iste kombinacije su anm dali gol. Pogodio je dečko, ali je bilo nestvarno. Cela utakmica je bila tuča, imamo prebijena dva igrača, videli ste – neće da bace loptu. Ovo je na nivou seoske lige. neću da tražim alibi, to je tako. Idemo u Ligu Evrope i borićemo se. Ima igrača koji su igrali pod ozbiljnim povredama, kao npr. Rade Krunić koji je primio tri injekcije. Pafos je prošao dalje, ali ako će ovako da igraju u Evropi, sa ovakvim ponašanjem – to onda i Evropi treba."
"Fudbal je igra greške, pad koncentracije. Neke greške što smo pravili su početničke. Da smo sve igrače imali u maksimalnoj formi, prolazak se ne bi dovodio u pitanje. Ne mogu da kažem da mi nije krivo, krivo mi je, ali opet imamo Ligu Evrope. Jedini smo predstavnici tamo iz Srbije, da se borimo za Srbiju, grad, navijače.", zaključio je Milojević.