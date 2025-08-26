"Šokantno, moramo da se osvrnemo na obe utakmice. Kad primite gol na početku prve utakmice, pa na kraju utakmice gol... Pričali smo individualno, kolektivno... Iz iste kombinacije su anm dali gol. Pogodio je dečko, ali je bilo nestvarno. Cela utakmica je bila tuča, imamo prebijena dva igrača, videli ste – neće da bace loptu. Ovo je na nivou seoske lige. neću da tražim alibi, to je tako. Idemo u Ligu Evrope i borićemo se. Ima igrača koji su igrali pod ozbiljnim povredama, kao npr. Rade Krunić koji je primio tri injekcije. Pafos je prošao dalje, ali ako će ovako da igraju u Evropi, sa ovakvim ponašanjem – to onda i Evropi treba."