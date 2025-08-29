Slušaj vest

Za TV Arenu sport je svoje komentare o žrebu dao i generalni direktor Zvezdan Terzić:

"Ja mislim da ne postoji dobar i loš žreb, postoji samo još jedna šansa za dobru promociju Crvene zvezde u Evropi. Moram da iskažem zadovoljstvo što smo deo evropske priče, što imamo kontinuitet i što devetu godinu zaredom igramo grupnu fazu evropskih takmičenja. Imamo vremena da se spremimo, igračima je potrebno vreme, ima ih puno i sjajan je roster. Dobili smo dva portugalska kluba, znamo šta oni znače evropskom fudbalu. Tu je i jedan španski, jedan francuski - biće sigurno dobrih mečeva. Imamo četiri šampinoa: Škotske, Švedske, Austrije i Rumunije. Crvena zvezda ima nesporan cilj - da prođemo u nokaut fazu i da igramo proleće u Evropi".

Postoji nada da će se igrati nokaut faza Liga Evrope.

"Sigurno da mnogo zavisi od rasporeda, zbog dobre atmosfere i ambijenta kod kluba. Važno je da izbegnemo Lil prvu utakmicu na Marakani, da dobijemo neku od ovih lakših kako bi započeli takmičenje sa bodovima. Procena je da će trebati 11/12 bodova za nokaut fazu, a mi ćeo gledati da se spremimo da prođemo dalje i obradujemo naše navijače", poručio je prvi čovek Zvezde.

Zvezdan Terzić poručio je da postoji šansa da crveno-beli nisu završili sa transfer rokom:

"Možda dođe još jedan vezni igrač, na svim pozicijama imamo 2/3 dobra igrača što je veliki problem za Vladana Milojevića. Bio je prinuđen na neke kompromise, što nije nikada dobro. Videćemo da li će biti domaći ili strani igrač koga bi doveli u veznom redu, uradićemo ono što je najbolje za klub".

Odmah zatim istakao je koja je sudbina za mladog štopera za kog se "šuška" da je na izlaznim vrata stadiona "Rajko Mitić":

"Milosavljević za sada ostaje, svi ostaju", podvukao je Terzić.

Kurir sport / TV Arena sport

