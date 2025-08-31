Slušaj vest

Fudbaleri Brajtona pobedili suna svom terenu Mančester siti sa 2:1, u utakmici trećeg kola Premijer lige.

Gosti iz Mančestera poveli su u 34. minutu pogotkom Erlinga Halanda, a Brajton je do preokreta došao u drugom poluvremenu.

Izjednačenje domaćoj ekipi doneo je bivši igrač Sitija Džejms Milner u 67. minutu sa penala, dok je gol za pobedu postigao Brajan Gruda u 89. minutu.

Brajton na 10. mestu Premijer lige ima četiri boda, a Siti na 12. mestu ima bod manje.

Sledi reprezentativna pauza, a naredni meč Brajton igra na gostovanju protiv Bornmuta, dok Siti u gradskom derbiju dočekuje Mančester junajted.

Vest Hem je na gostovanju savladao Notingem Forest sa 3:0.

Sva tri gola viđena su u završnici, kada su se u strelce upisali Džarod Bouen u 84, Lukas Paketa u 88. i Kalum Vilson u prvom minutu sudijske nadoknade.

Srpski fudbaler Nikola Milenković odigrao je ceo meč za Notingem Forest.

Notingem Forest na devetoj poziciji ima četiri boda, dok je Vest Hem 15. sa tri boda.

U narednom kolu Notingem Forest gostuje Arsenalu, a Vest Hem dočekuje Totenhem.