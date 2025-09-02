Slušaj vest

Nemački fudbaler Ilkaj Gundogan zvanično je postao novi igrač turskog šampiona Galatasaraja, čime je okončao drugi mandat u Mančester Sitiju.Bivši nemački reprezentativac potpisao je ugovor sa istanbulskim klubom, koji je ovog leta već doveo Viktora Osimena i Leroja Sanea.

Gundogan je u prvom mandatu u Sitiju osvojio pet titula Premijer lige, dva FA kupa, četiri Liga kupa i Ligu šampiona pre nego što je 2023. prešao u Barselonu. Vratio se u Siti godinu dana kasnije.

Odlazak 34-godišnjeg veziste dolazi u okviru prelaznog "preuređenja" Sitijevog tima pod Pepom Gvardiolom, koji je od januara doveo devet novih igrača.

Gundogan ove sezone nije igrao ni u jednom od tri meča Sitija u Premijer ligi, a smanjenje minutaže usledilo je dolaskom Tidžanija Rejndersa i Nika Gonzalesa.

Tokom bogate karijere u Sitiju, Gundogan je bio kapiten ekipe koja je 2023. osvojila trostruku krunu, Premijer ligu, FA kup i Ligu šampiona. Godinu dana ranije, na poslednjem meču sezone, postigao je dva gola u pobedi Sitija protiv Aston Vile (3:2) i osigurao titulu.

Gundogan je bio i prvo Gvardiolino pojačanje u Sitiju, kada je 2016. stigao iz Borusije Dortmund.