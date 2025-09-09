Slušaj vest

Posle meča na redovnoj konferenciji za medije javnosi se obratio selektor Srbije Dragan Stojković Piksi:

Piksi o povicima navijača: "Piksi odlazi":

- Ljudi imaju prava na svoje mišljenje, kao i na nezadovoljstvo. Kao što sam ja razočaran našom igrom večeras - rekao je Piksi! Prihvatam sve kritike. Nećete kritikovati doktora i fizioterapeuta. Kakav god sastav da sam izveo i taktiku postavio, protiv ovakve ekipe ne biste mogli živu glavu da izvučete.

Imali ste ideju postavom, istumbali ste ekipu, Vlahović je delovao odsečen. Imali ste ideju, šta ste hteli? Šta ste hteli da menjate u drugom poluvremenu?

- Pričao sam o fizičkoj spremi koja je takva kakva jeste, posle Rige i onog meča, morate da menjate nešto. Englezi su imali četiri izmene u odnosu na prethodnu utakmicu što se tiče njihovog sastava. Promenili su četiri igrača, ta promena kod njih se ne vidi. Ušli su bolji nego što su prethodni bili. Nema tu greške, ko god da uđe sa klupe. To su vrhunski igrači koji prave razliku na terenu. Ideja? Da...

- Mi znamo da Mitrović ne igra tri meseca, da Luka Jović takođe kuburi sa minutažom, onda negde pokušavate da napravite neki balans u ekipi, znate da su indidualno jako dobra ekipa, da će držati loptu i imati posed. Onda ideja kao ideja, bila je da se defanzivnoj liniji i igračima u sredini terena olakša da premoć Engleza koja će doći i znali smo da će doći. Te pozicije su zauzeli Nedelković i Birmančević, onda računate da ćete doći do neke šanse, prilike, da iz kontre reagujete i da probijete tu zadnju liniju. Oni su daleko kvalitetniji tim od nas, mnogo bolji da nisu baš tako dozvoljavali tu mogućnost i taj luksuz da im zapretimo.

- Napravili smo duplu izmenu u drugom poluvremenu, igrali smo ofanzivnije, stižu neki golovi koji ne bi trebal oda se dešava. Čak i onaj prvi gol jeftino primljen. Ali, ovo da kažem. Kakav god sastav da smo izveli, ne bismo se spasili - rekao je Piksi.

Odgovorio je i na pitanje da li možda strahuje od otkaza u narednim danima i razgovorima sa Savezom.

- Pitajte te ljude. Ja nemam ideju šta bih vam rekao. Ako je to rešenje za naš fudbal, nikakav problem - ističe Piksi.

"Ovo jeste težak poraz"

- Naravno da nam je teško pao ovaj poraz, prihvatam sve kritike naravno. Ako treba nekog da kritikujete, kritikujte mene. Momci su dali sve što su mogli, njima je potrebna podrška, da podignu glave posle ovoga. Verujem da će doći do toga i da će u oktobru biti druga i mnogo bolja Srbija kada budu došle utakmice koje odlučuju poziciju na tabeli. Puno su dali za svoj tim, mene kritikujte, sve prihvatam i razumem i nezadovoljstvo ljudi prihvatam, imaju pravo da ga iskažu. Izgubili smo od super fudbalske sile koja je to pokazala večeras.

Piksi o ostavci:

- Baš si rapsoložen po pitanju ostavke, rekao sam i ponoviću. Ljudi imaju pravo na nezadovoljstvo da ga iskažu, ali isto tako, mi nismo izgubili od Letonije, Andore ili ne znam koga. Izgubili smo od super fudbalske sile, ako vam to nije jasno, je l' to jasno ili nije? Nismo izgubili od neke ekipa koja je u našem rangu ili neke ispod našeg nivoa, pa da kažemo da je ovo katastrofa. Budimo realni, ako možemo. Ako ne, onda nikom ništa. Ljudi imaju pravo da iskažu nezadovoljstvo, naravno da sam čuo. U ove četiri godine je toliko toga dobrog napravljeno i da jedan poraz ili jedna utakmica protiv ovakve super sile ne može to da poništi. Ako mislite da smo fudbalsko čudo i treba da pobedimo Englesku, onda okej, dovedite nekog koga može.

"Španija je razbila Tursku, ali mi nismo realni"

- To je realnost, kao što je Španija razbila Tursku sa 6:0, to je ta kategorija.

Može da se desi?

- Znate šta je mene najviše plašilo, to je ta fizička pripremljenost naših igrača. Igrači nisu u takmičarskoj formi, Englezi su daleko kvalitetniji tim na individualnom planu. Oni su u jednom takmičenju iz srede na subotu, igraju teške i zahtevne utakmice, a ja vidim moje igrače, mi ne možemo da pariramo. Protivnik igra bolje, može da igra bolje, ali u tom fizičkom smislu, mi smo neki nivo ispod toga. Realno, realno mi teško pada ovaj poraz. Ko god da je u pitanju, ali realnost govori nešto drugo. Da li možemo da budemo realni? Teško. Smatram da mi ne pripadamo ovoj grupi timova uključujući njih, Španiju, Nemačku, Francusku. Jednostavno je to tako. Ovaj poraz koliko god težak bio, došao je u pravo vreme. Zbog čega? Zbog toga da se probudimo, da se probudimo i da u oktobru ozbiljnije shvatimo i budemo ozbiljniji uz sav respekt prema ovoj ekipi Engleske. Da napomenem i ovo, kada su krenule kvalifikacije mi smo realno znali da je naš rival Albanija za drugo mesto. Engleska je apsolutni favorit u našoj grupi. Koliko god da neko nije verovao, mislim da nije bio u pravu. Oni su jedna totalno druga dimenzija fudbala. Naš cilj je isti, a to je da pokazujemo druge utakmice i sakupimo što više bodova i dođemo do drugog mesta. To će biti realna slika našeg reprezentativog fudbala - rekao je Piksi.

"Mi nismo top ešalon"!

- Da krenete preofanzivno protiv ovakve ekipe, to bi bilo jako suludo jer nemate s čim da zapretite. S druge strane, nije ga iznenadilo. Što bi ga iznenadilo? Oni imaju strahovitu brzinu po krilima, imaju fantastičnog napadača koji sa lakoćom prima loptu, odigrava, razigrava. Ima sredinu terena koja je pokretljiva. Protok lopte je fantastičan, treba da pariate takvoj igri. U toj varijanti hajde da budemo kompaktni, da čekamo neku šansu, jer u živoj igri ne možete da parirate. To je tako. brzina na njihovoj strani, dribling... Sve ono što fudbal pruži, oni vam daju da to vidite

Posle Austrije i opstanka u A diviziji zaslužujemo da budemo u ešalonu fudbala, sad kažete da ne...

- Tada smo eliminisali Švajcarsku u Ligi nacija, onda smo u tom baražu uspeli da izbacimo, rekao sam da zaslužujemo po tom rezultatu. Ako se sećate, ja sam isto rekao na pitanje nekog vašeg kolege, iskreno sam rekao, da mi pripadamo B diviziji. Rezultati su nas demantovali. To je realna jedna slika, drugo mesto u grupi ostaje cilj i da se pokuša da se dođe do tog baraža i da tako odemo na Svetsko prvenstvo.

