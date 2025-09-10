Slušaj vest

Engleski mediji, razumljivo, sa velikim ushićenjem izvestili su o više nego ubedljivoj pobedi svoje reprezentacije.

Engleska je deklasirala Srbiju praktično sa drugim timom i gotovo već sada obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo.

U prvi plan se ističe uloga selektora Tomasa Tuhela. Nemac, uprkos svim pobedama, nije englesku javnost ubedio da je

"Tri lava" samo formalnost deli od prvog mesta u grupi K kvalifikacija.

Portal San ističe publiku na Marakani u prvi plan:

"Previše dobri": Tri lava savladala su neprijateljski raspoloženu publiku i jednom nogom zakoračili na Svetsko prvenstvo, uz najbolji nastup pod Tuhelom

"Možete slobodno da rezervišete prekookeanske letove jer je Engleska praktično obezbedila svoje mesto na Svetskom prvenstvu sledećeg leta iako ima još tri utakmice do kraja", navodi se u tekstu.

"Pet zvezdica tri lava", naslov je izveštaja Dejli Mejla.

"Gosti su pravili nered u najboljoj noći Tomasa Tuhela kao trenera Tri lava. Tuhel se uzdigao dok su engleske zvezde pružile snažan odgovor na nezadovoljstvo koje se gomilalo oko njegovog vođenja tima, majstorskom igrom u pobedi 5:0 nad Srbijom", navodi autor.

"Engleska na putu ka Svetskom prvenstvu nakon što je Noni Madueke predvodio tim u pobedi nad Srbijom", navodi Gardijan.

"Bila je to noć kada je Tomas Tuhel pronašao tačku paljenja za svoj mandat u reprezentaciji Engleske, kada su sva negodovanja koja su ga pratila do Beograda, odjednom nestala. Selektoru je bio potreban rezultat koji bi omogućio njegovom timu da preuzme kontrolu nad ovom kvalifikacionom grupom za Svetsko prvesntvo, ali i dobra igra, nakon što je većina onoga što se desilo pre toga bila bezizražajna", Gardijan ističe ulogu selektora Tuhela.

Engleski Telegraf izveštaj iz Beograda naslovio je sa: "Navijači konačno mogu da sanjaju velike snove pod Tomasom Tuhelom pošto je Engleska razbila Srbiju".

Autor piše: "A sada, da pozajmim tu čuvenu frazu Jirgena Klopa, Tomas Tuhel može sumnjičave da pretvori u vernike. Imamo okidač. Ovo je Engleska, konačno smo dobili ideju, identitet, osećaj za ono što glavni trener želi. Ovo je bilo daleko najbolje što smo videli pod njim".

