Pep Gvardiola trener Mančester sitija prokomentarisao je ogromna ulaganja vodećih klubove Premijer lige.

Konkretno, njegovog tima, ali i glavnih rivala Arsenala i Liverpula.

Pored Mikela Artete, Pep Gvardiola je najveći trošadžija među menadžerima u Premijer ligi sa preko 1.000.000.000 funti kroz deset godina provedenih na britanskom tlu.

Gvardiola je za to vreme osvojio mnoštvo trofeja, dok Arteta one najvažnije još uvek nije osvojio.

Arne Slot trener Liverpula je ovog leta imao znatno više novca nego što je Liverpul ikada utrošio. Spiskali su preko 400.000.000, ali su i zaradili skoro 300.000.000.

"Ono što bih imao da kažem mom prijatelju Mikelu jeste da, ukoliko osvoji Premijer ligu, to je SAMO zbog novca, ne jer je radio mnogo", ironičan je bio Pep, pa je nastavio:

"Kao i Liverpul. Ako Arne osvoji titulu ponovo, to će biti samo jer su potrošili mnogo. Slušajte, mnogo, mnogo klubova troši novac godinama i to je zato što žele i mogu. Znam kako smo mi bili tretirani prethodnih godina. Ono što mogu da kažem jeste da su trošili mudro i to su učinili jer žele da se takmiče sa najboljima u Premijer ligi i Evropi", objasnio je Gvardiola.