Fudbaleri Arsenala i Mančester sitija odigrali nerešeno 1:1 u derbi meču 5. kola Premijer lige

Strelci su bili Haland u devetom minutu za Mančester siti  i činilo se da će "Građani "odneti sva tri boda sa "Emirata".

Erling Haland i Tijani Rejnders su iskombinovali, niko nije mogao da ih stigne i Norvežanin je u svom stilu u 9. minutu završio akciju golom, šestim u prvenstvu.

Tako nije mislio Martineli koji je u nadoknadi doneo važan bod Arsenalu.

Čudesan pas Eberečija Ezea sa sredine terena preko cele odbrane i lob Gabrijela Martinelija protiv džina kao što je Donaruma u 93. minutu donosi 1:1 na semaforu i slađi bod Arsenalu.

Arsenal je drugi na tabeli sa 10 bodova, pet manje od vodećeg Liverpula koji ima makismalan učinak.

Siti ima sedam bodova nakon prvih pet kola i nalazi se na devetoj poziciji.

