MARTINELI MAJSTORIJOM SPASAO ARSENAL: Ludnica u Londonu, Mančester siti prosuo pobedu u nadoknadi!
Fudbaleri Arsenala i Mančester sitija odigrali nerešeno 1:1 u derbi meču 5. kola Premijer lige
Strelci su bili Haland u devetom minutu za Mančester siti i činilo se da će "Građani "odneti sva tri boda sa "Emirata".
Erling Haland i Tijani Rejnders su iskombinovali, niko nije mogao da ih stigne i Norvežanin je u svom stilu u 9. minutu završio akciju golom, šestim u prvenstvu.
Tako nije mislio Martineli koji je u nadoknadi doneo važan bod Arsenalu.
Čudesan pas Eberečija Ezea sa sredine terena preko cele odbrane i lob Gabrijela Martinelija protiv džina kao što je Donaruma u 93. minutu donosi 1:1 na semaforu i slađi bod Arsenalu.
Arsenal je drugi na tabeli sa 10 bodova, pet manje od vodećeg Liverpula koji ima makismalan učinak.
Siti ima sedam bodova nakon prvih pet kola i nalazi se na devetoj poziciji.