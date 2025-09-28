Napadač Crvene zvezde Bruno Duarte zaradio crveni karton na meču protiv Radničkog 1923.
zasluženo
CRNI BRUNO, ŠTA URADI? Zbog ovoga je Duarte dobio crveni karton i napravio veliki problem Zvezdi! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde gube od Radničkog 1923 sa 1:0 na stadionu "Rajko Mitić" u 10. kolu Superlige Srbije.
Pored gola Radničkog koji je šokirao sve na Marakani, da nevolja po Zvezdu bude još veća, pobrinuo se Bruno Duarte u finišu prvog dela meča.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
U 45. minutu Duarte je napravio nesmotren start zbog kog je sudija najpre pokazao žuti karton. Međutim, nakon gledanja VAR snimka, prvobitna odluka je preinačena – žuti karton je poništen, a napadač crveno-belih isključen!
Pogledajte taj detalj:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši