Fudbaleri Crvene zvezde gube od Radničkog 1923 sa 1:0 na stadionu "Rajko Mitić" u 10. kolu Superlige Srbije.

Pored gola Radničkog koji je šokirao sve na Marakani, da nevolja po Zvezdu bude još veća, pobrinuo se Bruno Duarte u finišu prvog dela meča.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U 45. minutu Duarte je napravio nesmotren start zbog kog je sudija najpre pokazao žuti karton. Međutim, nakon gledanja VAR snimka, prvobitna odluka je preinačena – žuti karton je poništen, a napadač crveno-belih isključen!

Pogledajte taj detalj:

partizan-radnicki 1923-22576.JPG
Vladimir Stojković
Fudbaleri Crvene zvezde na utakmici protiv Seltika
WhatsApp Image 2025-09-28 at 20.30.12.jpeg

