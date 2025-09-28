Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Radnički 1923 sa 2:1 u 10. kolu Superlige Srbije.

Zvezda je celo drugo poluvreme igrala sa igračem manje, pošto je u finišu prvog dela isključen Bruno Duarte.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Bio je to ujedno i prvi crveni karton za Zvezdu u Superligi Srbije nakon više od 4 godine.

Poslednji je isključen Milan Gajić 3. marta 2021, pa Bruno Duarte 28. septembra 2025. godine.

