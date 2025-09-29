PARTIZANOVA BITKA ZA EVROPU PRED VELIKI JUBILEJ: Crno- beli u trci sa vremenom - potrebno im 1.500.000 evra za UEFA monitoring!
Partizan se uveliko sprema za proslavu 80. rođendana koji će obeležiti u subotu utakmicom protiv Vojvodine.
Međutim istovremeno čelnci crno-belih imaju mnoge veće probleme jer vode bitku sa redovnim UEFA monitoringom, za koji će morati da se pronađu i isplate ozbiljan novac. Revizija se završava zaključno sa 30. septembrom, ali crno-beli imaju i produženi rok do 15. oktobra do kada moraju da polože “čiste papire”.
Ukoliko bi Partizan do kraja septembra isplatio sve nagomilane dugove, morali bi da obezbede više od 3.000.000 evra – za poverioce, tužbe bivših igrača i tekuće obaveze prema aktuelnom kadru. Ipak, većina poverilaca pristala je na dogovore i odlaganja, pa će za prolazak UEFA kontrole biti dovoljno oko 1.500.000 evra, piše "Telegraf".
Od 1. aprila, prema dogovoru sa Poreskom upravom, Partizan ispunjava sve finansijske obaveze u bruto iznosima (reprogam reprograma poreza od prošle godine), ali crno-beli imaju naprosto previše “repova” prošlosti, dugova koji stoje ili se pojavljuju, te je i ovoga puta potrebna velika suma novca da bi se sve to regulisalo.
Sve bi bilo mnogo lakše po crno-bele da je napravljen neki veći transfer ili da se Partizan plasirao u grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja, jer bi u tom slučaju imao zagarantovanih sedam - osam miliona evra, uz ulaznice i još neke akcije cifra bi došla i do deset miliona evra.
Ovako zadatak je mnogo teži, ali je dobar deo dogovora postignut, te bi uz asistenciju države klub do sredine narednog meseca trebalo da skine veliko breme do kraja tekuće godine. A onda u januaru, potom i u martu sledeće godine slede novi izazovi u borbi za evro-licencu.