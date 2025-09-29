Slušaj vest

Partizan se uveliko sprema za proslavu 80. rođendana koji će obeležiti u subotu utakmicom protiv Vojvodine.

Međutim istovremeno čelnci crno-belih imaju mnoge veće probleme jer vode bitku sa redovnim UEFA monitoringom, za koji će morati da se pronađu i isplate ozbiljan novac. Revizija se završava zaključno sa 30. septembrom, ali crno-beli imaju i produženi rok do 15. oktobra do kada moraju da polože “čiste papire”.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda

Ukoliko bi Partizan do kraja septembra isplatio sve nagomilane dugove, morali bi da obezbede više od 3.000.000 evra – za poverioce, tužbe bivših igrača i tekuće obaveze prema aktuelnom kadru. Ipak, većina poverilaca pristala je na dogovore i odlaganja, pa će za prolazak UEFA kontrole biti dovoljno oko 1.500.000 evra, piše "Telegraf".

Od 1. aprila, prema dogovoru sa Poreskom upravom, Partizan ispunjava sve finansijske obaveze u bruto iznosima (reprogam reprograma poreza od prošle godine), ali crno-beli imaju naprosto previše “repova” prošlosti, dugova koji stoje ili se pojavljuju, te je i ovoga puta potrebna velika suma novca da bi se sve to regulisalo.

Sve bi bilo mnogo lakše po crno-bele da je napravljen neki veći transfer ili da se Partizan plasirao u grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja, jer bi u tom slučaju imao zagarantovanih sedam - osam miliona evra, uz ulaznice i još neke akcije cifra bi došla i do deset miliona evra.