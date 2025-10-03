Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel saopštio je spisak igrača za utakmicu protiv Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Fudbaleri Engleske gostovaće 14. oktobra Letoniji u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a prethodno će 9. oktobra igrati prijateljsku utakmicu protiv Velsa.

Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.