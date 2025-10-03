Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel saopštio je spisak igrača za utakmicu protiv Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Din Henderson, Džordan Pikford, Džejms Traford

Defanzivci: Den Burn, Mark Gei, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis Skeli, Džerel Kvonsa, DJed Spens, Džon Stons

Vezisti: Eliot Anderson, Morgan Gibs Vajt, Džordan Henderson, Ruben Loftus Čik, Deklan Rajs, Morgan Rodžers; napadači Džerod Bouen, Ebereči Eze, Entoni Gordon, Hari Kejn, Markus Rašford, Bukajo Saka, Oli Votkins.

Fudbaleri Engleske gostovaće 14. oktobra Letoniji u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a prethodno će 9. oktobra igrati prijateljsku utakmicu protiv Velsa.

Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.

Tanjug

