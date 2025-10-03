Slušaj vest

Nakon saopštenja Opštine Berane i uprave FK "Berane", koja su usledila nakon ostavke kompletnog stručnog štaba kluba, danas su se javnosti obratili i članovi stručnog štaba u ostavci – glavni trener Boban Aković, njegovi pomoćnici Marko Lalević i Zoran Aković, kao i sportski direktor Admir Adrović.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Poštovana gospodo iz uprave kluba,

Pošto saopštavate kako je sve bajno i sjajno u klubu, red je da upoznamo javnost sa pravom stvarnošću.

Ljudi iz Opštine, na čelu sa predsednikom Lutovcem i Admirom Adrovićem, zvali su me još krajem aprila da preuzmem klub, bio on u regiji ili u Drugoj ligi, na šta sam oberučke pristao. Jedini moj zahtev bio je da ljudi koji su tada bili u klubu više ne budu deo njega, jer znamo šta su sve uradili unazad nekoliko godina. Predsednik Lutovac se složio s tim i bio izričit da oni neće biti u klubu. Nažalost, to se ni dan-danas nije desilo.

Kažu da nikad bolji uslovi nisu bili, ali istina je drugačija. Istina je da smo od 1. juna primili samo dve plate – i na tome im hvala. Kao neko ko je bio kapiten i sportski direktor, klub sam osećao sa drugačijim emocijama nego oni.

Kao trener, nisam zatekao ni dve majice – nego sam sam kupio dve garniture opreme za trening. Potom su i bivši igrači, zbog nas trenera, pomagali klub na razne načine. U ekonomatu nije bilo ni praška za veš, pa smo i to kupovali. Nismo imali dve garniture dresova, pa sam kao trener molio protivničke ekipe da igraju u belim dresovima jer druge nismo imali, a nemamo ih ni danas.

Nismo imali ni pristup utakmicama na Adriatik televiziji jer nisu dozvolili FK Berane da se prikazuje zbog velikog duga, pa smo se i tu na razne načine snalazili. Kao trener, obezbedio sam mnogo ručkova na gostovanjima, a pre neki dan i opremu za putovanje, koju sam sa igračima išao da preuzmem u Srbiju.

O radu mom i odnosu sa igračima – mene i mojih saradnika – pustiću druge da govore.

A sada o razlogu zbog kojeg sam napustio svoj klub – ne njihov.

Nakon utakmice, igrači su me zamolili da prenesem Draganu Pešiću da se Joksimović ukloni iz hodnika, jer njegovo prisustvo nervira ekipu. To sam i uradio. Sutradan sam dobio informaciju da se Pešić naljutio zbog mog izlaganja i da dva dana nije želio da se javi na telefon.

Od direktora Adrovića sam saznao da su odjednom počele da im smetaju neke stvari – konkretno da treba da se bavim svojim poslom, a ne drugim stvarima. Takođe, da se mora rešiti pitanje kazni trenera Lalevića, koji ubrzo treba da dobije A licencu. Taj isti trener Lalević je do sada mnogo puta nagradio momke, i sve što je primao davao je njima, a donirao je i određeni novac bivšem sekretaru Fuadu Ramusoviću.

Preko noći je mnogo toga počelo da im smeta u vezi mene – a ne smeta neko drugi koji odavno nije trebao da bude u klubu.

Kao čovek koji voli iskren odnos i koji je radio u interesu kluba – kad taj odnos nestane, mislim da tu više nemam šta da tražim. Zato sam i otišao.

Ljudske kvalitete Bobana Akovića neka ocene ljudi koji žive u Beranama. Vidim da su se vrlo brzo zaboravile stvari koje smo uradili – mi treneri, igrači i sportski direktor, ali vreme će pokazati svoje.

Zato neka gospoda koja su klub dovela tu gde je bio – i dalje ostanu u njemu.

Meni je bitno da ekipu ostavljam na prvom mestu, bez ijednog poraza, sa skoro svim igračima iz Berana – što u prošlosti nije bilo tako, a suze igrača na odlasku govore sve o nama.

Očigledno da je bilo bolje ono vreme kad je bilo 15 igrača sa strane i treneri sa strane.

Najbolji dokaz tome su pune tribine našeg stadiona.

Našim igračima želimo da nastave u istom ritmu i da slavimo nove pobede”.

Na kraju, kako su istakli, ovo saopštenje ne dolazi od legendi kluba, već od bivših igrača koji iskreno vole svoj klub.