PARTIZAN - VOJVODINA: Grobari odmah prekinuli meč zbog rođendana!
Fudbaleri Partizana dočekuju Vojvodinu u utakmici 11. kola Superlige Srbije..
Utakmica se igra na stadionu u "Humskoj" sa početkom u 20.30 časova
12. minut - Bez pravih prilika
Blaga inicoijativa Partizana, Vojvodina uglavnom vreba iz kontre.
1. minut - Utakmica počela, pa prekinuta
Počeo je meč u Humskoj. Sjajna atmosfera u Humskoj. Navijači Partizana napravili su vatromet, pa je meč prekinut
Bakljada oko celog terena, svaka tribina je u dimu, na terenu ne vidi apsolutno ništa, a igrači gotovo da se bore za vazduh.
Sastavi:
PARTIZAN (4-2-3-1): M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Jurčević – Dragojević, Karabeljov – Sek, Vukotić, Trifunović – J.Milošević.
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – L.Nikolić, Tanjga, Sičendže, Baros – Petrović, Poletanović – Ranđelović, Savićević, Kolarević – Mustafa
Derbi u Humskoj
Partizan je trenutno drugi na tabeli sa 22 boda iz devet mečeva.
Vojvodina je treća sa 18 bodova takođe iz devet mečeva.
Obe ekipe su u dobroj formi i to garantuje odličan meč u Humskoj.
Partizan je jedini poraz doživeo od večitog rivala Crvene zvezde (1.2), dok su "Lale" do sada jedini poraz upisale u Novom Pazaru u prošlom kolu (0:1)
Ova utakmica igra se na 80. rođendan Partitzan i očekuje se pravi spektakl u Humskoj povodom velikog jubileja.