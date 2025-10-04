Svi događaji
20:43

12. minut - Bez pravih prilika

Blaga inicoijativa Partizana, Vojvodina uglavnom vreba iz kontre.

20:41

6. minut - Meč je nastavljen

Toliko će, najmanje, biti i nadoknada na kraju ovog dela susreta

20:29

1. minut - Utakmica počela, pa prekinuta

Počeo je meč u Humskoj. Sjajna atmosfera u Humskoj. Navijači Partizana napravili su vatromet, pa je meč prekinut 

Bakljada oko celog terena, svaka tribina je u dimu, na terenu ne vidi apsolutno ništa, a igrači gotovo da se bore za vazduh.

20:10

Slavlje u Humskoj

19:28

Sastavi:

PARTIZAN (4-2-3-1): M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Jurčević – Dragojević, Karabeljov – Sek, Vukotić, Trifunović – J.Milošević.

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – L.Nikolić, Tanjga, Sičendže, Baros – Petrović, Poletanović – Ranđelović, Savićević, Kolarević – Mustafa

17:43

Partizan slavi rođendan

17:42

Tanjga pred Partizan

17:41

Blagojević pred Vojvodinu

17:36

Derbi u Humskoj

Partizan je trenutno drugi na tabeli sa 22 boda iz devet mečeva.

Vojvodina je treća sa 18 bodova takođe iz devet mečeva.

Obe ekipe su u dobroj formi i to garantuje odličan meč u Humskoj.

Partizan je jedini poraz doživeo od večitog rivala Crvene zvezde (1.2), dok su "Lale" do sada jedini poraz upisale u Novom Pazaru u prošlom kolu (0:1)

Ova utakmica igra se na 80. rođendan Partitzan i očekuje se pravi spektakl u Humskoj povodom velikog jubileja.