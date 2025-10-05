Slušaj vest

 Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na gostujućem terenu Brentford 1:0, u sedmom kolu engleske Premijer lige.

Strelac pobedonosnog gola bio je Erling Haland u devetom minutu.

Siti je peti sa 13 bodova, a Brentford je na 16. mestu sa sedam poena.

U narednom kolu, Siti će dočekati Everton, dok će Brentford u Londonu gostovati Vest Hemu.

