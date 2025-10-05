Siti je peti sa 13 bodova, a Brentford je na 16. mestu sa sedam poena
PREMIJER LIGA
HALAND POGURAO GRAĐANE KA NOVOJ POBEDI: Mančester siti na gostovanju savladao Brentford
Slušaj vest
Fudbaleri Mančester sitija pobedili su večeras na gostujućem terenu Brentford 1:0, u sedmom kolu engleske Premijer lige.
Strelac pobedonosnog gola bio je Erling Haland u devetom minutu.
Siti je peti sa 13 bodova, a Brentford je na 16. mestu sa sedam poena.
U narednom kolu, Siti će dočekati Everton, dok će Brentford u Londonu gostovati Vest Hemu.
Reaguj
3