Oni su počeli 2005. godine kada su lekari ustanovili da su mu bubrezi teško oštećeni, a sve zbog greške medicinskog tima Verdera iz Bremena, kluba u kojem je tada igrao.

Ivan Klasnić je išao na tri transplatacije bubrega, zato što prve dve nisu bile potpuno uspešne.

Tokom profesionalne karijere bio je prinuđen da koristi lekove protiv bolova, a oni su dodatno uništavali bubrege.

"Teško je bez njih igrati na visokom nivou. Mislim da se nijedan profesionalni sport ne može igrati bez sredstava protiv bolova. Da sam znao da imam problema, nikada ih ne bih uzimao. Naravno da sam ljut. Ono što sam prošao ne bih poželeo nikome", rekao je Klasnić u jednom dokumentarnom filmu.

Prvu transplantaciju je imao 2006. godine kada mu je bubreg donirala majka, ali presađeni organ nije proradio. Samo dva meseca kasnije usledila je nova operacija, a ovaj put je donator bio njegov otac.

Zahvaljujući tom bubregu, nekadašnji golgeter je živeo narednih deset godina.

Treća i najteža operacija stigla je 2017. Tada je dobio organ od žene koju nikada nije upoznao.

"Treći bubreg sam primio 2017. od jedne žene koja je umrla, nažalost, nikad je nisam upoznao. Bila je starija dve godine od mene. Taj bubreg imam i danas. Transplantacija je bila 17. oktobra i taj dan slavim kao drugi rođendan".

Dugogodišnje terapije i komplikacije ostavile su posledice, organizam mu je oslabljen, a jedan virus mu je čak izazvao i potpuni gubitak kose.

Klasnić i dalje veruje da bi sve izgledalo drugačije da su doktori Verdera na vreme reagovali i da nisu prepisivali lekove koji su dodatno uništavali njegove bubrege.

Hrvat je zbog toga tužio klub i tim lekara još 2007. godine. Posle dugog suđenja dobio je odštetu od četiri miliona evra. Ipak, ni ta pobeda mu nije donela mir:

"Nikakav novac koji zaradiš ne može ti vratiti zdravlje. Ko zna koliko ću još dugo živeti. Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš da piješ lekove, da još uvek možeš da živiš ovaj život".

Uprkos velikim problemima koje je imao, Klasnić je ostavio ozbiljan trag u evropskom fudbalu, nastupao je za Verder, Nant, Sent Pauli i Bolton.

Za reprezentaciju Hrvatske je igrao na 41 utakmici, a na njima je postigao 12 golova.

