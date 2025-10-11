Slušaj vest

Nekadašni predsednik UEFA, Mišel Platini, objasnio je zašto je odluka o uvođenju video tehnologije (VAR sistema) u fudbal pogrešna.

"Da sam predsednik FIFA, VAR ne bi postojao. VAR nije deo fudbalske filozofije", smatra Platini.

On ističe da bi video tehnologiju koristio samo kada je potrebno utvrditi da li je lopta prešla gol-liniju i ni u jednom drugom slučaju. Sve druge odluke prepustio bi sudijama.

VAR soba Foto: Screenshot

"Imamo sudije i pomoćnike... Zašto komplikujemo? Ostavimo fudbal ljudima", kaže Platini, koji smatra da bi greške trebalo da budu sastavni deo igre i da samo ljudsko oko treba da odlučuje o njima i donosi odluke.

Kurir sport