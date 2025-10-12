Slušaj vest

Da je FS tzv. Kosova reagovao nakon skandalozne utakmice Albanija - Srbija u Tirani, ono što je napisano posle utakmice ove dve ekipe u Leskovcu bi možda neko trebalo da shvati ozbiljno.

Skandiranje "Kosovo - Srbija" označili su u svom saopštenju kao "horske povike protiv Kosova", a zastavu "Nema predaje" sa nacrtanom teritorijom južne srpske pokrajine u boji srpske zastave kao "provokativnu poruku".

Kažu da se ove scene ponavljaju na srpskim stadionima i da će podneti protestnu notu kod UEFA...

Gde su bili da se žale na maltretiranje srpskih fudbalera u Tirani?

Podsetimo, naše fudbalere su albanski navijači u junu ove godine pljuvali u lice, pogađali ih. Skandiralo se OVK i veličali njeni lideri. Psovane su srpske majke, sestre, ćerke...

A Fudbalskom savezu tzv. Kosova je smetalo ono što su mogli da vide i čuju u Leskovcu?

Kurir sport