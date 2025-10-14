Slušaj vest

Proslavljeni fudbaler koji je najveći deo igračke karijere proveo u Romi. U dresu ovog tima je igrao 396 puta, postao je prvak Italije i osvojio tri Kupa Italije.

Pre Rome je igrao za Đenovu, a nakon odlaska iz Rima bio je član Napolija.

U intervjuu za "Korijere dela Sera" je iskreno govorio o životnoj drami i borbi sa rakom debelog creva.

"Mi fudbaleri živimo za golove, iz utakmice u utakmicu, a isto sam radio i s bolešću. Provodio sam po pet sati svake noći u kupatilu s bolovima u želucu nakon hemoterapije. Rekao sam sebi: 'Pokušaj da ostaneš u kupatilu četiri sata, onda tri i po, pa tri'. I uspelo je", rekao je Sebastijano Nela.

Dodao je da su se sa strašnom bolešću suočili njegove kolege i članovi porodice.

"Jedino što pamtim su gluposti koje su mi ljudi govorili: 'Nema sumnje da ćeš s takvom fizičkom spremom to da preživiš'. A šta je sa kolegama koje sam izgubio? Vinćenco Damiko, Paolo Rosi, Siniša Mihajlović, Đanluka Vijali. Jedina razlika između mene i njih je ta što sam imao više sreće".

Kako kaže, "tumori su mu razorili porodicu".

"Jedne noći sam zatekao svoju ženu i ćerku kako plaču, rekao sam im: 'Dosta, vi ste ti koji meni morate pomoći'. Izgubio sam oca zbog bolesti, kao i njegovog brata. Izgubio sam sestru, osobu koju sam najviše poštovao na svetu. Nakon osam godina lečenja prepustila se smrti. Moja druga sestra živi sa rakom već 14 godina. Mi smo porodica razorena tumorima, a nismo to zaslužili".

