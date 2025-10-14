Slušaj vest

Legendarni engleski fudbaler, Pol Gaskojn, otvoreno je govorio o problemima sa mentalnim zdravljem i teškoj, višedecenijskoj borbi sa porocima.

Gostujući u jutarnjem programu "Good Morning Britain" popularni Gaza govorio je o svojoj novoj autobiografiji "Osam" u kojoj je otkrio najmračnije trenutke iz života.

Pol Gaskojn Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pričao je Gaza o problemima sa alkoholom, ogromnoj traumi koju je doživeo u detinjstvu, sukobu sa roditeljima i brojnim drugim događajima koji su obeležili njegov život. Emocije su se konstantno smenjivale - bilo je puno suza, ali i gorkih osmeha.

U moru anegdota, jedna se posebno izdvojila. Gaskojn se prisetio čuvenog finala Liga kupa 1996. godine kada je podigao trofej sa Rendžersima. Renžersi su tada savladali Harts rezultatom 4:3, a Gaza je proglašen za igrača meča.

Potvrdio je da je tada na poluvremenu popio čak devet brendija.

"Na poluvremenu trener me je pitao da li sam pio nešto. Rekao sam ne. On je odgovorio: 'Onda idi i uzmi nešto'. Popio sam devet brendija. Vratio sam se na teren, postigao dva gola i bio sam izabran za igrača utakmice", otkriva Gaza.

"Nisu me pustili da odem na proslavu posle meča, jer sam već previše popio" dodao je uz gorak osmeh na licu Gaskojn.

Kurir sport