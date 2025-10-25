Slušaj vest

Mohamed Salah se nalazi u slabijoj formi ove sezone, te se stoga našao na meti kritičara.

Ne podseća Egipćanin na najbolju verziju sebe, ali to ne pali alarme u Liverpulu.

Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote

Trener Arne Slot je svestan kvaliteta Salaha i spreman je da ga istrpi, jer zna da će mu on doprinteti kada bude bilo najpotrebnije.

- Nisam zabrinut, jer ne smemo da zaboravimo da je Salah oduvek davao golove za naš klub. Poslednja stvar o kojoj treba da brinemo jesu Salahovi golovi, jer on to radi celog života i naravno da znamo da će opet početi da pogađa. Generalno, igrači promašuju šanse, i on je ljudsko biće i takve stvari se dešavaju.

Osvrnuo se i na probleme sa povredama, pošto su meč ranije završili Frimpong i Isak u Frankfurtu.

- Frimpong nije dobro. On sigurno neće igrati ni ove ni naredne sedmice. U pitanju je zadnja loža i videćemo koliko nedelja će morati da pauzira. Alison je takođe i dalje van stroja, moraćemo još neko vreme bez njega. Isak je osetio nelagodu, nije ništa strašno, pratićemo još danas onda ćemo doneti odluku da li će biti spreman za vikend. Isto važi i za Gravenberha - rekao je Slot.

