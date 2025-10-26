Slušaj vest

Liverpul je u teškoj krizi.

Šampion Engleske je sinoć u Londonu izgubio od Brentforda rezultatom 3:2 u devetom kolu Premijer lige, upisao je četvrti uzastopni poraz u prvenstvu i ukoliko Arsenal danas savlada Kristal Palas, imaće sedam bodova manje od lidera na tabeli.

Menadžer Liverpula Arne Slot bio je vidno razočaran posle meča, na kom je, kako on tvrdi, Liverpul bio najgori od početka sezone.

"Prema mom mišljenju, naša današnja igra je najgora od sva četiri vezana poraza. Nismo radili osnove kako treba u čitavom prvom i u većem delu drugog poluvremena. Znali smo da mogu da nas ugroze iz prekida i kontranapada i upravo smo tako i primili golove. To je nedopustivo", kazao je holandski stručnjak.

Mohamed Salah igra očajno, mada je u finišu postigao pogodak za konačnih 3:2.

"Ako Mo uđe u seriju postizanja golova, to će definitivno biti važno za naš tim", završio je Slot.

