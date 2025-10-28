Poznat termin odigravanja zaostalog meča 2. kola Superlige Srbije između Javora i Partizana
SUPERLIGA SRBIJE
POZNATO KAD CRNO-BELI GOSTUJU U IVANJICI: Određen novi termin meča Javor – Partizan
Slušaj vest
Ovaj meč trebalo je da se odigra još letos, ali zbog učešća crno-belih u kvalifikcijama za evropska takmičenja nije mogao da se odigra u prvombitnom terminu.
Detalji sa meča 13. kola Super lige Srbije 2025/26. Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Direktor takmičenja Superlige Srbije Aleksandar Pivić odredio je novi termin za odigravanje zaostalog meča 2. kola između Javora i Partizana, koji je ranije bio odložen zbog učešća beogradskog kluba u evropskim kvalifikacijama.
Duel u Ivanjici biće odigran u sredu 5. novembra sa početkom u 17.00 časova.
Ovim odlukom takmičarska komisija privodi kraju usklađivanje kalendara jesenjeg dela sezone u Superligi Srbije.
Reaguj
Komentariši