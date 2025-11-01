Slušaj vest

Nema kraja mukama za Liverpul i trenera Arnea Slota.

Naime je stigla potvrda je povreda Džeremija Frimponga ozbiljnije prirode i da će morati da pauzira oko šest nedelja.

Frimpong je povredu doživeo prošle sedmice u Frankfurtu, nije igrao protiv Brentforda za vikend i sinoć protiv Kristal Palasa u Liga kupu, a sada je posle novih detaljnih pregleda utvrđen ozbiljniji stepen povrede.

1/5 Vidi galeriju Arne Slot na meču Liverpul - Bornmut Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Frimpong će pauzirati oko mesec i po dana i u tom periodu će propustiti poveći broj utakmica.

U najboljem slučaju, Frimpong će biti spreman za ligaški duel sa Brajtonom, 13. decembra ili sedam dana kasnije kada Redsi gostuju Totenhemu.

Ostaje da vidimo kako će Slot rešiti ovaj novi problem, a Liverpulu i ovako ne cvetaju ruže, Redsi u seriji od čak šest poraza u prethodnih sedam utakmica...