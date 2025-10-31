Slušaj vest

Ovaj 25-godišnji brazilski fudbaler zamenjen je u nedelju u 72. minutu utakmice sa Barselonom (2:1), posle čega je usledila njegova ljutita reakcija.

"Ja? Mister? Opet ja? Ma idi dođavola! Uvek ja! Dosta mi je, bolje da odem!", izgovorio je besno pred kamerama, uputivši se pravo u svlačionicu bez pozdrava sa trenerom Alonsom.

U poruci na društvenoj mreži Iks, Vinisijus Žunior se izvinio "svim navijačima Reala", objasnivši da ga ponekad previše ponese strast.

Vinisijus Žunior Foto: Printskrin/Fejsbuk

Trener madridskog tima, koji je na današnjoj konferenciji za novinare više puta upitan o incidentu, ocenio je da je sve završeno još od trenutka kada se igrač oglasio i izvinio.

"U sredu smo imali sastanak sa celim stručnim štabom i igračima, a Vinisijus je održao odličan govor - iskren i od srca. Za mene je ova priča završena od srede", rekao je Alonso i dodao da neće biti nikakvih kazni, niti disciplinskih mera protiv brazilskog napadača.

Alonso je dodao da je ceo tim fokusiran samo na teren i da se okreću novim izazovima u Primeri.

"Mi smo takmičari, svi igrači žele da budu na terenu - i to je dobra stvar. Sada želimo da nastavimo da idemo ka našim ciljevima, korak po korak", zaključio je Alonso.

Real Madrid posle pobede nad Barselonom u 10. kolu španskog prvenstva zauzima prvo mesto na tabeli sa 27 bodova, dok katalonski klub na drugoj poziciji zaostaje pet bodova.

Sledeći meč Real Madrid igra u subotu (21.00) na svom terenu protiv Valensije.

