POZNAT KAKAV JE EPILOG SKANDALA KOJI JE UZDRMAO ŠPANSKI FUDBAL! Oglasio se Alonso i otkrio da li je oprostio Vinisijusu zbog prostačkog gesta!
Ovaj 25-godišnji brazilski fudbaler zamenjen je u nedelju u 72. minutu utakmice sa Barselonom (2:1), posle čega je usledila njegova ljutita reakcija.
"Ja? Mister? Opet ja? Ma idi dođavola! Uvek ja! Dosta mi je, bolje da odem!", izgovorio je besno pred kamerama, uputivši se pravo u svlačionicu bez pozdrava sa trenerom Alonsom.
U poruci na društvenoj mreži Iks, Vinisijus Žunior se izvinio "svim navijačima Reala", objasnivši da ga ponekad previše ponese strast.
Trener madridskog tima, koji je na današnjoj konferenciji za novinare više puta upitan o incidentu, ocenio je da je sve završeno još od trenutka kada se igrač oglasio i izvinio.
"U sredu smo imali sastanak sa celim stručnim štabom i igračima, a Vinisijus je održao odličan govor - iskren i od srca. Za mene je ova priča završena od srede", rekao je Alonso i dodao da neće biti nikakvih kazni, niti disciplinskih mera protiv brazilskog napadača.
Alonso je dodao da je ceo tim fokusiran samo na teren i da se okreću novim izazovima u Primeri.
"Mi smo takmičari, svi igrači žele da budu na terenu - i to je dobra stvar. Sada želimo da nastavimo da idemo ka našim ciljevima, korak po korak", zaključio je Alonso.
Real Madrid posle pobede nad Barselonom u 10. kolu španskog prvenstva zauzima prvo mesto na tabeli sa 27 bodova, dok katalonski klub na drugoj poziciji zaostaje pet bodova.
Sledeći meč Real Madrid igra u subotu (21.00) na svom terenu protiv Valensije.