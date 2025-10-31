Premijer liga navela je da je širenje evropskih klupskih takmičenja dovelo do smanjenja broja utakmica na tradicionalni "Boxing Day" (26. decembar), što urušava "važnu tradiciju engleskog fudbala".
Fudbal
PREMIJER LIGA SAOPŠTILA: Samo jedan meč na "Boxing Day"
Slušaj vest
Ove godine biće odigrana samo jedna utakmica dan posle Božića, Mančester Junajted protiv Njukasla, dok je prošle godine na taj dan bilo osam mečeva.
Liga je u petak objavila da ekspanzija takmičenja poput Lige šampiona donosi "nekoliko izazova".
"Sa manje raspoloživih vikenda, liga je ograničena kalendarom. Kao i prethodnih godina, napravljeni su posebni aranžmani kako bi se omogućilo više vremena između utakmica tokom prazničnog perioda", navodi se u saopštenju.
Premijer liga je dodala da može da garantuje više mečeva na "Boxing Day" 2026. godine, jer tada dan pada u subotu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši