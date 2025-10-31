Slušaj vest

Ove godine biće odigrana samo jedna utakmica dan posle Božića, Mančester Junajted protiv Njukasla, dok je prošle godine na taj dan bilo osam mečeva.

Liga je u petak objavila da ekspanzija takmičenja poput Lige šampiona donosi "nekoliko izazova".

"Sa manje raspoloživih vikenda, liga je ograničena kalendarom. Kao i prethodnih godina, napravljeni su posebni aranžmani kako bi se omogućilo više vremena između utakmica tokom prazničnog perioda", navodi se u saopštenju.

Premijer liga je dodala da može da garantuje više mečeva na "Boxing Day" 2026. godine, jer tada dan pada u subotu.

(Beta)

