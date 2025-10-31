Slušaj vest

Aktuelni šampion Engleske Liverpul nalazi se u velikoj krizi.

"Redsi" su u sredu ispali iz Liga kupa, izgubivši na Enfildu od Kristal Palasa sa 3:0, u meču u kojem je trener Arne Slot na teren izveo pretežno mlad i neiskusan sastav.

Holanđanin je u startnu postavu uvrstio trojicu tinejdžera, dok ih je još petoricu imao na klupi, nakon što je u odnosu na poraz od Brentforda (3:2) u Premijer ligi napravio čak deset izmena.

1/5 Vidi galeriju Arne Slot na meču Liverpul - Bornmut Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Posle meča Slot je istakao da "možda njegova postava daje mali uvid" u dubinu tima kojim raspolaže.

Ipak, uoči subotnjeg duela sa Aston Vilom na Enfildu, korigovao je svoj stav i naglasio da je zadovoljan trenutnim kadrom.

"Ništa nam ne nedostaje. Potpuno sam srećan sa timom i kvalitetom koji imamo", rekao je Slot.