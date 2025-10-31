Liverpul je nakon što je sezonu započeo sa sedam uzastopnih pobeda u svim takmičenjima, izgubio šest od poslednjih sedam mečeva.
LIVERPUL TONE, A ON ZADOVOLJAN: Arne Slot dao neverovatnu izjavu... Navijači će pobesneti!
Aktuelni šampion Engleske Liverpul nalazi se u velikoj krizi.
"Redsi" su u sredu ispali iz Liga kupa, izgubivši na Enfildu od Kristal Palasa sa 3:0, u meču u kojem je trener Arne Slot na teren izveo pretežno mlad i neiskusan sastav.
Holanđanin je u startnu postavu uvrstio trojicu tinejdžera, dok ih je još petoricu imao na klupi, nakon što je u odnosu na poraz od Brentforda (3:2) u Premijer ligi napravio čak deset izmena.
Arne Slot na meču Liverpul - Bornmut Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia
Posle meča Slot je istakao da "možda njegova postava daje mali uvid" u dubinu tima kojim raspolaže.
Ipak, uoči subotnjeg duela sa Aston Vilom na Enfildu, korigovao je svoj stav i naglasio da je zadovoljan trenutnim kadrom.
"Ništa nam ne nedostaje. Potpuno sam srećan sa timom i kvalitetom koji imamo", rekao je Slot.
