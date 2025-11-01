Slušaj vest

Posle meča o razlozima poraza govorio je trener crno-belih Srđan Blagojević. Jedna od tema bila je i njegov ostanak u Humskoj...

Da li se plaši za svoj posao?

- Momentalno ne razmišljam o tome. Želim da analiziramo utakmicu hladne glave, ako je to moguće, da ustanovimo u čemu je stvarno problem, da vidimo šta je to kad je teren u pitanju. Ako ima nešto drugo, razgovaraćemo svi zajedno - rekao je Blagojević.

Kako dalje?

- Naredne dane ćemo da provedemo u analizi, tugovanju i ozbiljnim razmišljanjima šta uraditi da se vratimo tamo gde smo bili pre utorka. Opet je fudbal pokazao da je čudna igra i da može da režira preokrete u samo nekoliko dana. Ovo je poruka svima da samo maksimalna posvećenost može da donese rezultat kako biste bili nagrađeni - istakao je Blagojević.

