STRAŠNI HALAND NASTAVIO DA REŠETA: Siti pobedio Bornmut u Premijer ligi
Fudbaleri Mančester sitija pobedili su na svom terenu Bornmut sa 3:1, u utakmici 10. kola Premijer lige.
Domaći tim je poveo u 17. minutu golom norveškog napadača Erlinga Halanda.
Osam minuta kasnije izjednačenje gostima donosi Tajler Adams, dok je prednost Sitiju vratio Haland drugim pogotkom u 33. minutu.
Konačan rezultat postavio je Niko O'Rajli u 60. minutu.
Srpski golman Đorđe Petrović branio je ceo meč za Bornmut.
Siti na tabeli Premijer lige zauzima drugo mesto sa 19 bodova, a za vodećim Arsenalom zaostaje šest bodova.
Bornmut se nalazi na četvrtoj poziciji sa 18 bodova.
U sledećem kolu Siti dočekuje Liverpul, dok Bornmut gostuje Aston Vili.
