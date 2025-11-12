Slušaj vest

Fudbaleri Engleske i Srbije odmeriće sutra snage u Londonu od 20.45, a pred taj meč svoja očekivanja je izneo selektor domaće selekcije Tomas Tuhel.

On je na početku svog obraćanja pričao o eksperimentisanju u sastavu:

- Da li mislite da sam eksperimentisao u poslednjim utakmicama? Nisam imao osećaj da smo eksperimentisali u poslednja dva okupljanja i nećemo početi sada. Ozbiljno pristupamo ovim mečevima, to su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo – kod kuće. Želimo da gradimo i nastavimo dalje.

Proslavljeni stručnak je potom govorio o našoj reprezentaciji i novom selektoru Orlova Veljku Paunoviću:

- Imaju veoma patriotsku ekipu i veoma patriotskog novog selektora koji je vodio mlađe selekcije i timove na visokom nivou. Kada vidim njihove igrače, za koje klubove igraju, da se takmiče na najvišem nivou, ne smemo da pogrešno protumačimo ovu utakmicu koju smo dobili sa 5:0. Moramo da kažemo igračima da ih čeka težak posao za dobar rezultat. Za Srbiju je to kao finale, videćemo njihovu najbolju stranu. Za to se pripremamo.Ako oni urade ono što očekujemo od njih u odbrani, može biti teško ubrzati igru, pa je možda najbolji trenutak da ubrzamo igru i uvedemo intenzitet bez lopte – što znači da primenimo naš visok pritisak i krenemo na njih od prve minute kako bismo osigurali da iskra stigne do naših navijača i nadamo se da će atmosfera biti dobra. - kazao je Tuhel i potom nastavio:

- Za sutra znam prilično mnogo, ali za maj i jun ne znam baš toliko. Suzdržavam se da ne znam previše ili da se pravim da znam previše, jer se mnogo toga može desiti. Niko ne želi da dođe do povreda, ali povrede se mogu desiti, igrači mogu odustati, igrači mogu izgubiti formu, a drugi mogu biti u formi, tako da sam vrlo otvoren. Ne osećam pritisak ni žurbu vezanu za Svetsko prvenstvo u ovom trenutku. Trenutno osećam samo uzbuđenje i pritisak za sutra. Idemo korak po korak, a naredni korak je utakmica sa Srbijom sutra.

