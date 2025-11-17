Slušaj vest

U poslednjem kolu Grupe K Engleska je savladala u Tirani Albaniju rezultatom 2:0 i tako sa maksimalnim učinkom, bez primljenog gola odradila posao u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Englezi kao prvoplasirani tim idu direktno na Mundijal, dok će Albanija, koja je zauzela drugo mesto u grupi, svoju šansu tražiti u baražu.

Svoje utiske nakon meča u Tirani podelio je selektor Engleske Tomas Tuhel.

"Nije bilo lako, nismo očekivali da će biti lako. Znali smo da će biti teško jer smo igrali u punom stadionu, sa navijačima punim emocija. Odigrali smo dobru utakmicu, odigrali smo odličnu utakmicu. Postigli smo gol i to je bilo važno. Posle toga je postalo lakše", rekao je nemački fudbalski stručnjak.

Sipao je hvalospeve na račun Albanaca Tuhel.

"Oba meča sa Albanijom bila su teška. Albanija i Srbija bili su glavni rivali u grupi. Igrači zaslužuju priznanje", kaže Tuhel i dodaje:

"Čestitam Albaniji i vidimo se na Svetskom prvenstvu. Šansa postoji, zajedno sa kvalitetom koji tim poseduje".

Kurir sport