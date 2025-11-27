Slušaj vest

Liverpul je sinoć na svom terenu doživeo pravi debakl. Lekciju ekipi Arnea Slota održao je PSV, koji je u 5. kolu Lige šampiona slavio sa ubedljivih 4:1. Bila je to treća uzastopna utakmica na kojoj su Redsi izgubili sa tri ili više golova razlike. Poslednji put tako nešto se dogodilo davne 1953. godine.

Iako je u svojoj debitantskoj sezoni doneo titulu Liverpulu, sve više se pominje da će holandski stručnjak Arne Slot uskoro piti smenjen.

Na pitanje novinara da li je to fer, trener Liverpula je odgovorio:

"Ne mislim da je važno da li je fer ili ne. Ali jeste normalno da se o tome priča. Kad bilo koji trener na svetu gubi utakmice, još kad je to takav broj poraza kao što smo mi upisali, sasvim je normalno da ljudi imaju mišljenje o tome, a da li je to fer ili nije, to je na drugima da sude", rekao je Slot.

Holanđanin tvrdi da i dalje ima podršku u klubu.

"Osećam se sigurno, dobro sam, imam mnogo podrške s vrha. Bilo bi lepo da preokrenemo stvari, ali ponavljam da kada vam ne ide dobro, normalno je da se postavljaju pitanja. U svakom slučaju nije prvi put da sam u teškoj situaciji, ali vreme je da to promenimo".

