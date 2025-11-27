CRVENA ZVEZDA - FCSB: Sudar dva jedina evropska šampiona sa Istoka! Poznati sastavi!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju FCSB u utakmici 5. kola Lige Evrope.
Utakmica se igra na stadionu " Rajko Mitić sa početkom u 21 čas.
Sastavi:
Crvena zvezda(4-3- 1- 2): Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Ivanić - Arnautović, Duarte
FCSB (4-2- 3-1): Zima – Krecu, Graovac, Ngezana, Radunović – Šut, Liksandru – Mikulesku, Olaru, Tijam – Birligea
Trener FCSB pred Zvezdu
"Smatram da smo slične ekipe po istoriji, stilu igre i sadašnjem trenutku. Obe ekipe su prošle godine osvojile prvenstvo, a sada se vidi da možemo bolje. Ekipe poput nas i Zvezde u svakom trenutku mogu da odigraju fantastično. Nadam se da ćemo mi sutra da budemo ekipa koja će da odigra odlično i osvoji tri boda", rekao je trenef FCSB-a Elijas Haralambus
Očekivani sastav Zvezde
Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Milson, Arnautović, Ivanić.
Zvezda pod imperativom pobede
Crvena zvezda nakon 4. kola ima četiri boda. Zvezda je na svom terenu odigrala nerešeno sa Seltikom (1:1) i pobedila Lil(1:0), dok je na dva gostovanju u Portugalu upisala poraze, od Porta (1:2) i Brage (0:2).
Zvezda je trenutno 26 na tabeli i za plasman u nokaut fazu potrebna joj je pobeda.
FCSB(nekadašnja Steaua) ima tri boda iz četiri utakmice.