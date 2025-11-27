Svi događaji
Od najnovijeg
19:50

Atmosfera na Marakani uoči meča

Atmosfera ispred Marakane Izvor: Kurir

19:44

Sastavi: 

 Crvena zvezda(4-3- 1- 2): Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Ivanić - Arnautović, Duarte

FCSB (4-2- 3-1): Zima – Krecu, Graovac, Ngezana, Radunović – Šut, Liksandru – Mikulesku, Olaru, Tijam – Birligea

19:36

Trener FCSB pred Zvezdu

"Smatram da smo slične ekipe po istoriji, stilu igre i sadašnjem trenutku. Obe ekipe su prošle godine osvojile prvenstvo, a sada se vidi da možemo bolje. Ekipe poput nas i Zvezde u svakom trenutku mogu da odigraju fantastično. Nadam se da ćemo mi sutra da budemo ekipa koja će da odigra odlično i osvoji tri boda", rekao je trenef FCSB-a Elijas Haralambus

19:12

Ko je Điđi Bekali

Ne propustiteFudbalNAJLUĐI GAZDA KLUBA NA SVETU: Oženjen je rođakom, "težak" je 1,2 milijarde evra, sudio se sa Srbinom, a sada dolazi u Beograd
Điđi Bekali vlasnik rumunskog kluba FCSB

19:09

Francuzi sude na Marakani

Ne propustiteFudbalPOZNATO KO SUDI ZVEZDI PROTIV RUMUNA: Crveno-beli ga se rado sećaju...
FK Crvena zvezda

19:06

Čuvena priča o Steaui

Ne propustiteFudbalČUDESNA PRIČA O STEAUI: Najkontroverznija promena imena kluba, brutalne tuče frakcija navijača, papa u Rimu i NATO pakt...
FCSB ili Steaua, koji klub je u pitanju

19:01

Očekivani sastav Zvezde

Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Milson, Arnautović, Ivanić.

16:37

Milojević pred FCSB

Ne propustiteFudbalVLADAN MILOJEVIĆ OTKRIO DA JE RADONJIĆ SUSPENDOVAN, PA NAJAVIO SUTRAŠNJI MEČ U LIGI EVROPE: Saopštio je šta ga najviše muči, pa poslao moćnu poruku navijačima!
zvezda-press-505479.JPG

16:25

Zvezda pod imperativom pobede

Crvena zvezda nakon 4. kola ima četiri boda. Zvezda je na svom terenu odigrala nerešeno sa Seltikom (1:1) i pobedila Lil(1:0), dok je na dva gostovanju u Portugalu upisala poraze, od Porta (1:2) i Brage (0:2).

Zvezda je trenutno 26 na tabeli i za plasman u nokaut fazu potrebna joj je pobeda.

FCSB(nekadašnja Steaua) ima tri boda iz četiri utakmice.