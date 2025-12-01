Slušaj vest

Čelni ljudi FIFA razmatraju kako da dodatno smanje broj sudijskih grešaka, a sve u cilju da Svetsko prvenstvo protekne u fer nadmetanju. Sa ciljem da unaprede sistem deljenja pravde iz Međunarodne fudbalske federacija uzeli su u razmatranje veliku promenu u VAR pravilima.

Prema navodima britanskih medija FIFA insistira da VAR sudije dobiju ovlašćenje da intervenišu u situacijama kada smatraju da je pogrešno dosuđen korner ili zbog žutog kartona.

O mogućoj izmeni VAR pravila razgovaralo se u okviru Međunarodnog odbora fudbalskih saveza (IFAB), tela zaduženog za fudbalska pravila, navodno FIFA bi mogla da dobije posebno odobrenje da proširi nadležnosti VAR-a, čak i bez zvaničnog unošenja tih izmena u fudbalski pravilnik.

Želja krovne fudbalske organizacije je da VAR ima pravo da reaguje kod dodeljivanja kornera i zasniva se na tome što se te odluke smatraju činjeničnim, a ne subjektivnim procenama. Takva promena bi verovatno prekršila Pravilo 5, koje važi na svim nivoima fudbala i kaže da sudija “ne može da promeni odluku o načinu ponovnog izvođenja igre kada shvati da je ona pogrešna ili po savetu drugog zvaničnika ako je igra već nastavljena”.

Savetodavni panel IFAB-a, sastavljen od bivših igrača, trenera i sudija, navodno je izrazio zabrinutost zbog ovog predloga, a glavni razlog protiv ove promene je bojazan da bi dodatne provere mogle da značajno uspore utakmice.

Svedoci smo da i pored VAR asistencije na utakmicama širom sveta se dešavaju greške i određene sudijske odluke izazivaju polemiku. Ipak, istovremeno je činjenica i da je znatno manje velikih grešaka na utakkmicama širom sveta.

