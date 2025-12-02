Igrači našeg porekla zablistali su na U17 Mundijalu
Aleksić, Marković i Savić - momci na koje FSS mora da obrati pažnju: Pogledajte kako izgledaju U17 reprezentativci Austrije srpskog porekla! (GALERIJA)
Mladi Austrijanci, igrači selekcije do 17 godina, zablistali su na nedavno završenom Mundijalu, a deo ove reprezentacije bili su i fudbaleri srpskog porekla, Filip Aleksić, Vasilije Marković i Sergej Savić.
Pogledajte neke od njihovih fotografija:
Filip Aleksić, Vasilije Marković i Sergej Savić Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia, Noushad Thekkayil / imago sportfotodienst / Profimedia
