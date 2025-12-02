Slušaj vest

Mladi Austrijanci, igrači selekcije do 17 godina, zablistali su na nedavno završenom Mundijalu, a deo ove reprezentacije bili su i fudbaleri srpskog porekla, Filip AleksićVasilije Marković i Sergej Savić.

Pogledajte neke od njihovih fotografija:

Filip Aleksić, Vasilije Marković i Sergej Savić Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia, Noushad Thekkayil / imago sportfotodienst / Profimedia

