Trener fudbalera Liverpula Arne Slot rekao je danas da Mohamed Salah nije bio srećan što je ostao na klupi na prethodnoj utakmici, ali je i istakao da je ta reakcija normalna.

"To je bila normalna reakcija za igrača koji je dovoljno dobar da igra za nas. Nije bio srećan što nije starter, ali nije bio jedini", rekao je Slot na konferenciji za novinare, prenose britanski mediji.

Liverpul je u prošlom kolu Premijer lige pobedio Vest Hem sa 2:0 i tako prekinuo seriju loših rezultata, a Salah je taj trijumf gledao sa klupe.

"Način na koji se ponašao bio je onakav kakav biste očekivali od takvog profesionalca - podržavao je svoje saigrače i odlično se nosio sa tim. On je veoma disciplinovan i zna šta treba da radi da bi ostao u formi. Bez obzira da li igra dobro ili ne, da li igra ili ne, on će uvek biti vrhunski profesionalac", rekao je Slot.

Slot je potvrdio da će egipatski fudbaler putovati na Afrički kup nacija, ali da će biti dostupan za utakmicu premijer lige protiv Brajtona 13. decembra.

"Rok je 15. decembar. Kao i uvek, u sve su uključeni reprezentacija, igrač i klub. Uvek se razgovara o tome šta je najbolje za sve tri strane", rekao je trener Liverpula.

Fudbaleri Liverpula dočekaće sutra od 21.15 ekipu Sanderlenda, u utakmici 14. kola Premijer lige.

Klub sa Enfilda je trenutno osmi na tabeli i ima 21 bod, dok je Sanderlend šesti sa bodom više.

