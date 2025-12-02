Slušaj vest

Menadžer Liverpula Arne Slot izjavio je da će Mohamed Salah igrati za fudbalsku reprezentaciju Egipta na Kupu afričkih nacija, koji će biti održan od 21. decembra do 18. januara u Maroku.

Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Slot je rekao da će se Salah 15. decembra priključiti reprezentaciji Egipta.

"Moramo da pronadjemo način da igramo bez Salaha, jer on nece da bude sa nama", rekao je Slot na konferenciji za medije, preneo je "BBC".

Salah nije igrao za Liverpul pre dva dana na meču 13. kola Premijer lige protiv Vest Hema. Slot je rekao da je "opravdana pretpostavka" da je Salah bio nezadovoljan što nije igrao u Londonu.

"To je normalna reakcija fudbalera, koji je dovoljno dobar da igra za nas, što je blago rečeno. On je toliko godina izuzetan za naš klub, a biće i u budućnosti. Nije bio jedini koji nije bio srecan što nije starter, to je normalno. Bez obzira da li igra dobro ili ne, da li igra ili ne igra, on ce uvek da bude vrhunski profesionalac. To je ono što je bio u poslednja dva dana", dodao je Slot.

Salah je ove sezone odigrao 18 utakmica za Liverpul i postigao je pet golova.

Egipta će na Kupu afričkih nacija igrati u grupi B protiv Južne Afrike, Angole i Zimbabvea.