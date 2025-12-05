Slušaj vest

Odavno je Čukarički zaplovio na američko tržište, ostvario je nekoliko sjajnih transfera, među njima su oni Nikole Petkovića i Andreja Subotića u Šarlot, Luke Stojanovića u Čikago, Đorđa Petrovića u Nju Ingland i Novana Mićovića u Los Anđeles Galaksi.

Ne bi bilo iznenađenje da još neko od od momaka koji u ovom trenutku nose belo-crni dres ode "preko Bare". Od ranije postoji interesovanje MLS ligaša za ofanzivnog vezistu Čukaričkog Filipa Matijaševića, koji igra sve bolje kako sezona odmiče. Standardan je u prvom timu Brđana, sa sve konkretnijim učinkom, a u duelu protiv Crvene zvezde bio je jedan od boljih na terenu.

A to nije promaklo brojnim skautima u loži stadiona "Rajko Mitić", pa i onim iz evropskih klubova. Poznato je da su mladi igrači na ceni, a Matijašević koji je nedavno postigao dva pogotka i za reprezentaciju Srbije do 18 godina još nije ni punoletan.

Kako sada stvari stoje, ekipe iz SAD imaće oštru konkurenciju iz Evrope u želji da angažuju jednog od najtalentovanijih igrača u svom godištu.

Čukarički je poražen u derbiju na gostovanju Crvenoj zvezdi, ali je ostavio sjajan utisak na stadionu "Rajko Mitić". Brojni skauti su posmatrali uživo meč na najvećem srpskom stadionu, a u fokusu su bili i mladi igrači belo-crnih. Među njima i onaj najmlađi na terenu - Filip Matijašević, rođen marta 2008. godine.

Filip Matijašević Foto: Fk Čukarički



Ofanzivni vezista igra sve bolje, standardan je "bonus" u ekipi koju sa klupe predvodi Milan Lešnjak, a malo je nedostajalo da odličnu igru kruniše i golom protiv šampiona.

Prethodno, Matijašević je inicirao prvu šansu Čukaričkog na meču sa Crvenom zvezdom, presekao je pas rivala, posle kojeg je Jovančić asistirao Siseu za zicer u devetom minutu. Potom je i sam u drugom poluvremenu ušao u priliku, ali nije imao dovoljno sreće da savlada sjajnog golmana Mateusa.

Filip Matijašević Foto: FK Čukaricki



Odličan Matijaševićev nastup protiv tima koji nastupa u Ligi Evrope nije promakao brojnim skautima, pa je već posle susreta između Crvene zvezde i Čukaričkog bilo poziva upućenih sportskom sektoru Brđana, u vezi sa interesovanjem za momka koji je nedavno odigrao dva odlična meča i za reprezentaciju Srbije do 18 godina, oba puta je protiv vršnjaka Rusije postizao golove.

Iako najmlađi u ekipi Čukaričkog, ne bi bilo iznenađenje da Matijašević i prvi napusti Banovo brdo.

Ponuda je već bilo, ali u belo-crnom taboru ne žure, čekaju pravi momenat za prodaju. A nije nemoguće da je on došao upravo posle meča protiv Crvene zvezde...