Mo Salah je izazvao ogromnu buru u engleskoj javnosti nakon što je izneo niz teških optužbi na račun Liverpula i trenera Arnea Slota posle Lidsa (3:3).

Salah je bio jako ljut:

- Veoma sam razočaran. Toliko sam uradio za ovaj klub, svi to znaju, pogotovo prošle sezone. Deluje mi kao da me klub baca pod autobus. Kao da neko želi da ja budem krivac za sve - rekao je Salah.

Dodao je da ne razume kako je došlo do toga da mu se, kako tvrdi, odnosi unutar kluba uruše preko noći. „Mnogo puta sam rekao da imam dobar odnos sa trenerom, a sada odjednom nemamo nikakav. Ne znam zašto. Deluje kao da neko ne želi da budem ovde“.

Salah je dalje objasnio da se oseća nezaštićeno i nepoštovano, posebno u poređenju sa načino

m na koji su tretirani drugi premijerligaški asovi u periodima loše forme.

- Ako se ovo događa negde drugde, klub bi stao iza svog igrača. Ja sam ovde dao toliko toga da zaslužujem poštovanje. Ne moram svakog dana da se borim za svoje mesto – zaradio sam ga.“ Kao primer naveo je Harija Kejna, podsećajući da je engleski napadač prolazio kroz golgetersku krizu, a da ga je javnost i dalje bezrezervno branila. „Kod mene je odmah – Mo treba na klupu - poručio je.

U emotivnom istupu, Salah je istakao i da je verovao kako će produžiti ugovor i završiti karijeru na „Enfildu“, ali sada smatra da je to daleko od realnosti.

- Mislio sam da ću obnoviti ugovor i završiti karijeru ovde, ali ovo se ne odvija prema planu - rekao je Salah.

