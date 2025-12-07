Slušaj vest

Adrijano je definitivno bio jedan od najtalentovanijih fudbalera u istoriji fudbala, govorili su da mu je samo nebo granica... Međutim, nakaradan način života ga je potpuno upropastio...

Adrijano je svojevremeno bio strah i trepet za sve golmane sveta. Popularni Imperator je igrajući za Inter i Parmu rešetao mreže, bio je nerešiva enigma za odbrane protivnika, ali je nakon smrti oca sve krenulo nizbrdo...

Adrijanovo detinjstvo je bilo jako surovo. Odrastao je u ozloglašenim favelama u Riju. Njegov otac Almir je želeo da ga izvede na pravi put, da njegov sin postane slavan fudbaler. Jednom su se otac i sin, vraćajući se kući sa treninga, nehotično našli u sred žestokog okršaja policije i dilera. Almir je u razmeni vatre pogođen u glavu. Srećom preživeo je, ali metak mu je ostao kao suvenir u lobanji.

Očev san se ispunio 12 godina nakon ovog jezivog događaja. Adrijano je postao vrhunski napadač. Nakon sjajne epizode u dresu Parme zaigrao je za Inter. Postao je ljubimac navijača, uživao je na terenu... Međutim, sve se promenilo kada je otac Almir preminuo od srčanog udara.

"Smrt mog oca me je uništila. Konstantno sam bio pijan. Izolovao sam se, video sam sebe u Italiji samog, tužnog i depresivnog i počeo sam da pijem. Dolazio sam pijan i na trening i odveli bi me da spavam, a onda bi prijavili da sam povređen", kazao je Adriano i dodao:

"Znam da sam mnogo patio kada mi je otac umro, a bio sam srećan samo kada sam pijan i pio sam sve: Viski, vino, vodku, pivo. Mnogo piva. Nikako nisam mogao da prestanem i morao sam da napustim Inter. Razumeo sam da su problem ljudi oko mene, koji su me vodili na žurke gde su bile žene i alkohol. Nisam mislio ni na šta drugo. Vratio sam se u Brazil, odustao sam od miliona ali sam uspeo ponovo da pronađem sreću", rekao je Adriano.

Inter je pokušavao da vrati u život svog golgetera. Angažovali su psihologe, psihijatre, ali nije bilo rezultata. Uprava kluba je rešila da Adrijanu uruči otkaz, a on je momentalno nakon toga rešio da ode u igračku penziju. Sa svega dvadeset i sedam godina.

Penzija je kratko trajala. Posle mesec dana je potpiso za Flamengo. Nije igrao loše, vodio je brazilski tim do titule 2009. godine. Ali nije se odrekao noćnog života i poroka.

Predsednik Flamenga je u javnosti prekorio Adrijana zbog preteranog uživanja u piću. Nedugo zatim, Adrijano je pred sudom morao da svedoči kako nije pozajmljivao pare Fabijanu Atanaziju da Silvi, istaknutom članu „Komanda Vermelja“ iliti „Crvene Komande“, jedne od najozloglašenijih brazilskih bandi.

Neverovatno, ali istinito... Svi skandali nisu uticali na odluku Rome koja je angažovala Adrijana. U dresu Rome izdržao je svega sedam meseci, odigravši tek pet utakmica za „Vučicu“. Posle kratkog izleta u Italiji ponovo se vratio u Brazil.

U tom periodu njegov bivši agent Gilmar Rinaldi bio je jako zabrinut za njegov život.

„Plašim se za njegov život“, iskren je bio Rinaldi. „Njemu treba pomoć. Ne zanima me njegova fudbalska karijera, zanima me isključivo on. Znate, Adrijano mi je poput sina. On je godinama u teškoj depresiji i niko ne želi da mu pomogne. Orgije, pijančenja i druženje sa žestokim momcima nisu problemi, to su samo posledice. Depresija je kriva za sve. Da li mislim da razmišlja o samoubistvu? Ne znam, sve što znam je da mu treba pomoć.“

Izlazio sa Mihom i Dekijem

Dobro poznata fotografija na kojoj se Adrijano nalazi u društvu Siniše Mihajlovića i Kristijana Vijerija u jednom lokalu brze hrane u Beogradu postala je kultna i verovatno ne postoji osoba koja prati fudbal u Srbiji, a da ne zna za nju

To veče Adrijano je bio gost naše prestonice, a pored pomenutih fudbalera društvo su im pravili i Dejan Stanković, Đuzepe Favali, Svetlana Ražnatović i još neka zanimljiva lica.

Spiskao sve pare i vratio se kod majke u favelu

Legendarni napadač je ostao bez svega što je stekao u bogatoj igračkoj karijeri i već neko vreme živi u faveli sa svojom majkom. Svojevremeno jedan od najboljih napadača sveta Adrijano Leite bankrotirao je.

Oduzeta mu je i luksuzna vila u Rio de Ženeiru, pa već neko vreme živi sa majkom u najopasnijem delu Brazila. Užasan način života popularnom Imperatoru je potpuno uništio karijeru.

Borio se protiv crne magije

Usred brunog društvenog života našao je vremena za obračun sa "vešticom" koja ga je izabrala za žrtvu u obredu crne magije, u Južnoj Americi popularne Makumbe.

Snimio je video u kom joj poručuje:

"Znam da postoji veštica koja je na mene bacila čini, ali to joj neće uspeti, jer Bog je veći. Bolje bi joj bilo da vodi računa o svom životu. Saznao sam da je žena, ali ne ljutim se na nju. Žalim je. Moja porodica se svaki dan moli za mene i to me spasilo od njenih zlih čini...", rekao je Adrijano.

Nakon što je potrošio novac zarađen u karijeri 35-godišnjak Adrijano plaća zaštitu bandi iz favele u Riju i druži se s dilerima.

Zatvorio bordel

Adrijano je pre par godina organizovao žurku u jednom motelu na poznatoj plaži Kopakabani u Rio de Žaneiru, a za potrebe gostiju iznajmio je 18 prostitutki koje je platio 30.000 evra.

Brazilski mediji su naveli da je Adrijano za potrebe privatne zabave iznajmio motel na plaži, a kako bi se gosti što bolje osećali obezbedio je usluge 18 prostitutki.

Legendarni fudbaler je doveo prostitutke iz obližnjeg bordela, koji je zbog nedostatka osoblja morao privremeno da zatvori vrata i izazvao revolt stalnih mušterija.

"Adrijano je sa nekoliko prijatelja došao i sa sobom poveo sve prostitutke", rekao je vlasnik bordela.

Kontroverni Brazilac, čiju su karijeru obeležili brojni ispadi van terena poput alkohola, depresije i druženja sa kriminalcima, planirao je više puta da se vrati fudbalu, ali bezuspešno

Razvod zbog Mundijala

Poslednja u nizu bizarnih scena i novi veliki ispad Adrijana desili su se 2022. godine u vreme Svetskog prvenstva. On se, posle samo 24 dana zajedničkog života sa sa 15 godina mlađom Mikaelom Meskitom, razveo od svoje supruge, a za sve je kriv - Mundijal! Tačnije, Adrijanov potez tokom istog.

Adrijano je sa suprugom planirao zabavu za porodicu i bliske prijatelje, ali ona na kraju nije održana.

Popularni Imperator je otišao u favelu Vila Kruzeiro u Penji, severnom delu Rija de Žaneira, gde je i odrastao. Tamo je, zajedno sa prijateljima gledao utakmicu Brazil - Švajcarska u drugom kolu Svetskog prvenstva

Problem je nastao jer se Adrijano u faveli zadržao dva dana, pre nego što se vratio kući, a kada je konačno došao izbila je velika svađa.

Adrijano je navodno bio vidno premoren od alkohola i lumpovanja, a Mikaela nije prihvatila izvinjenje, jer nije dobila ni objašnjenje šta se dešavalo tokom Adrijanovog boravka van kuće.

Mikaela je radikalno reagovala i par se rastao posle samo 24 dana braka.

Pomirenje pa haos

Mikaela je nekako prešla preko Adrijanovog skandala za vreme Mundijala, ali se ubrzo desio novi. Godinu dana kasnije Brazilac je proslavio svoj 41. rođendan na skupocenoj jahti u zagrljaju crvenokose devojke, a te fotke stigle su do Mikaele koja je besna kratko istakla:

- Baš lepo! Želim ti svu sreću sveta. Adrijano, pošalji mi papire za razvod!

Adrijanu je glave došla Rakel Bastos koja je demantovala da se između nje i Brazilca bilo šta desilo:

- Želeo je da izlazi sa mnom. Rekla sam mu da volim skijanje i da bismo mogli da vežbamo. Nikada se nismo poljubili, nema ništa između nas. Prijatelji smo - rekla je Rakel Bastos.

Posle svega - uživa!

I pored siromaštva i povratka u favelu, Adrijana, sva je prilika, ne dotiče to što je bio na vrhu, pa pao na dno.

Pre sedam dana uslikan je u Sao Paulu na paradi specijalnih samba škola gde sa osmehom na licu pozdravlja masu vidno srećan i zadovoljan