Podsetimo, prva zvezda Liverpula je izostavljena iz tima za gostovanje Interu u Ligi šampiona nakon što se požalio javno zbog aktuelnog statusa u ekipi i činjenice da je prebačen na klupu za rezervne igrače.

1/14 Vidi galeriju Mohamed Salah Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Foxwell / AFP / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Trener Arne Slot je smatrao da je za tim najbolje da Mohamedu Salahu smanji minutažu u trenucima kada čitav tim, na čelu sa Egipćaninom, igra loše.

Salah je bez filtera govorio o svemu, a kao posledica toga je stiglo njegovo izuzeće sa spiska fudbalera koji su otputovali u Milan.

Brzonogi fudbaler je odlučio da se oglasi na društvenim mrežama.

Objavio je fotografiju iz teretane u trening centru Liverpula, na njoj se vidi da je sam odradio trening, što je jasna poruka.

Objava je na društvenoj mreži Instagram brzo skupila veliki broj sviđanja i komentara.

