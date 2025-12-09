Slušaj vest

Podsetimo, prva zvezda Liverpula je izostavljena iz tima za gostovanje Interu u Ligi šampiona nakon što se požalio javno zbog aktuelnog statusa u ekipi i činjenice da je prebačen na klupu za rezervne igrače.

Mohamed Salah Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Foxwell / AFP / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Trener Arne Slot je smatrao da je za tim najbolje da Mohamedu Salahu smanji minutažu u trenucima kada čitav tim, na čelu sa Egipćaninom, igra loše.

Salah je bez filtera govorio o svemu, a kao posledica toga je stiglo njegovo izuzeće sa spiska fudbalera koji su otputovali u Milan.

Brzonogi fudbaler je odlučio da se oglasi na društvenim mrežama.

Objavio je fotografiju iz teretane u trening centru Liverpula, na njoj se vidi da je sam odradio trening, što je jasna poruka.

Objava je na društvenoj mreži Instagram brzo skupila veliki broj sviđanja i komentara.

Ne propustiteFudbalNOVA BURA U LIVERPULU: Salah odstranjen iz tima za Ligu šampiona!
Mohamed Salah Liverpul
FudbalSALAH NIJE PRECRTAN!? Slot iznenađen izjavom prve zvezde Liverpula...
Mohamed Salah Liverpul
FudbalLEGENDARNI AS LIVERPULA BRUTALNO ODGOVORIO SALAHU: On osam godina desnog beka gura pod autobus! Zamisli da igraš iza njega?!
Mohamed Salah
FudbalSLOT O SLUČAJU SALAH - "NE ZNAM DA LI JE ODIGRAO POSLEDNJU UTAKMICU ZA LIVERPUL" Trener Redsa sklonio prvu zvezdu iz tima, pa progovorio o "bacanju pod autobus"

Bonus video:

Neverovatna atmosfera navijača Liverpula: Ti nikada nećeš ostati sam... Izvor: Kurir