CEO SVET ČEKA ISHOD OVOG RAZGOVORA! Salah je napravio pometnju kakva se ne pamti, Arne Slot najavio sastanak od kojeg sve zavisi!
Jedna od tema razgovora biće to da li će egipatski fudbaler biti u timu za subotnji duel protiv Brajtona, preneo je "BBC".
Mohamed Salah je posle remija sa Lidsom poručio da je "gurnut pod led" od strane kluba, a zatim je izostavljen iz sastava za utakmicu Lige šampiona protiv Intera u Milanu. Za medije u miks zoni na Eldon Roudu rekao je i da je "zaslužio svoje mesto" u ekipi.
- Imaću razgovor sa Moom u toku dana. Ishod tog razgovora odrediće kako će stvari izgledati u subotu - rekao je Slot.
Liverpul u subotu od 15.00 dočekuje Brajton na Enfildu, u pokušaju da prekine niz od dva ligaška remija.
Egipatski napadač, koji je postigao 250 golova na 420 utakmica za klub, bio je rezerva u dve od poslednje tri premijerligaške utakmice. Poslednji put je igrao 3. decembra protiv Sanderlenda, kada je ušao sa klupe, dok je poslednji put počeo 26. novembra u porazu od PSV Ajndhovena u Ligi šampiona.
Slot je potvrdio da je posle duela sa Sanderlendom bilo "mnogo razgovora" između Salaha, njegovih predstavnika i kluba.
Salah u ponedeljak putuje na Afrički kup nacija, a u zavisnosti od plasmana Egipta, mogao bi da se vrati u klub tek posle finala 18. januara. U ovoj sezoni postigao je pet golova u Premijer ligi i Ligi šampiona.
Govoreći o njegovoj budućnosti, Slot je dodao:
- Nemam nijedan razlog da ne želim da ostane.