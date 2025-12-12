Slušaj vest

Novinare na konferenciji za medije više je zanimala situacija sa Mohamedom Salahom nego utakmica Liverpula sa Brajtonom u subotu.

"Razgovaraću sa Moom nešto kasnije. Ishod tog razgovora odrediće i to kako će stvari izgledati sutra", rekao je Slot na samom početku, naglašavajući da želi da detalje o Salahovoj ulozi u timu komentariše direktno sa igračem.

Na pitanje šta je potrebno da se situacija razreši, trener Liverpula je bio jasan.

"Ono što mi je potrebno je razgovor sa njim. Mislim da sledeći put kada budem govorio o njemu, to treba da bude sa njim, ne ovde sa vama. Možete da pokušavate, ali nema mnogo toga što ću vam reći pre nego što budem razgovarao sa njim. Ponoviću, ishod tog razgovora biće odlučujući za to kako će sve izgledati sutra."

"Možete da probate na različite načine, ali ja sam vam već rekao – sledeći put kada budem pričao o njemu, biće to sa njim. Tokom prošle nedelje, od utakmice sa Sanderlendom, bilo je mnogo razgovora između njegovih predstavnika i naših predstavnika, naših predstavnika i njega, između njega i mene i ponovo ćemo razgovarati danas.""

Slot je zatim potvrdio da nema razloga da Salah napusti klub.

"Nemam niti jedan razlog zašto bih želeo da Salah ne ostane u našem klubu. Mnogo smo pobeda upisali sa njim u ekipi. Što se tiče odluke da ne putuje u Milano, odlučili smo kao klub. Uvek sam u kontaktu sa sportskim direktorom Ričardom Hjuzom i izvršnim direktorom Majklom Edvardsom, ali kada se radi o tome ko će biti u ekipi, to je uvek moja odluka. To ne znači da ne razgovaramo, ali jednostavno odluka je moja kada dođe do toga ko će biti u timu, a ko ne."

Pored Salaha, Slot je govorio i o povredama, formi tima, vezanim pobedama, ali nije krio zadovoljstvo što je tim ispao iz Liga kupa.

"Skoro pa mi je drago što smo ispali, toliko je mečeva koji nas čekaju u narednom periodu. Voleo bih da vidim koliko je ekipa igralo tri meča u sedam dana, a mi smo to ove sezone imali tri puta."